사진=유연석 유튜브

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배우 유연석이 결혼운에 충격을 받았다.11일 채널 '유연석의 주말연석극'에는 '귀문이 열렸다고요?'라는 영상이 게재됐다.이날 유연석은 드라마 촬영 당시 자문을 해줬던 무속인을 다시 찾아 상담을 진행했다.유연석이 문을 열고 등장하자, 무속인은 "얼굴이 바뀐 것 같다. 관상이 바뀌었다"고 말했다. 이에 유연석은 "손댄 건 없다. 좋은 쪽으로 했다는 거냐"며 당황한 모습을 보였다.무속인은 "귀문이 열려 있다"면서 "드라마지만 인물에 깊이 빠져 연기하면 그 영혼이 들어올 수 있다. 그래서 '신이랑 법률상담소' 귀신 역할을 잘하는 것"이라고 이야기했다.이에 유연석은 촬영 당시를 떠올리며 "액션 신을 해도 크게 다친 적이 없었는데, 드라마 초반에 팔이 부러질 뻔할 정도로 부은 적이 있었다"고 털어놨다. 단순한 부상이 아닌 상황과 맞물리며 묘한 분위기를 더했다.무속인은 유연석의 운세에 대해 "기운이 완전히 바뀌었다. 올해는 1년 12달 내내 대박이고, 지금 10년 운이 들어와 있다"고 설명했다. 이어 "돈, 인기, 모든 게 따라오는 사주"라고 덧붙이며 상승 흐름을 짚었다.다만 결혼운에 대한 이야기는 달랐다. 유연석이 "결혼은 어떠냐"고 묻자 무속인은 "어렵다"고 단호하게 답했다. 그러면서 "겉으로는 대범하지만 속은 아이 같은 성향이 있고, 누군가에게 챙김을 받는 걸 좋아하는 타입이다. 결혼하면 속 썩을 팔자"라고 전했다.무속인은 "가정생활이 어렵다. 외국 생활을 할 수도 있다"면서 "결혼할 확률은 10~20%다. 잘나서 혼자 살 팔자"라고 덧붙였다. 더불어 "일을 하지 않으면 답답해지는 성향이라 쉬는 것도 맞지 않는다. 지금 쉬고 싶겠지만, 한 달만 쉬면 미쳐버릴 거"라고 덧붙였다.한편 유연석은 SBS 드라마 '신이랑 법률사무소'에 출연 중이며, 다양한 작품 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr