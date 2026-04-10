이미지 크게보기 사진 = MBC '21세기 대군부인'

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'21세기 대군부인' 성희주(아이유 분)이 이안대군 이완(변우석 분)에 고개를 숙였다.10일 오후 처음 방송된 MBC 새 금토 드라마 '21세기 대군부인'에서는 성희주와 이안대군 이완이 궁궐에서 재회하는 모습이 그려졌다.이날 국왕 탄일연에 초대받은 성희주는 궁궐을 거닐다가 이안대군과 마주했다. 이안대군이 "누구냐"고 묻자 성희주는 "대군자가"라며 바로 고개를 숙였다.자신의 이름을 묻는 이안대군에게 성희주는 "송구합니다. 제가 길을 잃었다"라고 바로 사과했다. 소속에 대한 질문에 "저는 궁인이 아니다"라고 답했고, 이에 이안대군은 "궁인도 아닌 네가 외부인에게 허락되지 않은 곳을 서성이고 있다?"라고 의심했다.이안대군은 "후배님을 위해 내 그 정도도 못할까?"라며 '후배님'이라고 호칭했다. 왕립 학교 후배인 성희주를 알아본 이안대군과 성희주 사이에 긴장감이 감돌았지만 이내 예기치 못한 화재가 발생해 두 사람은 다시 멀어졌다.한편 성희주는 "이안대군을 왜 이렇게 싫어하냐"라는 말에 "그냥. 재수 없잖아"라며 이안대군에 대한 적개심을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr