샘 해밍턴, 벤틀리, 윌리엄 / 사진 = 샘 해밍턴 SNS
샘 해밍턴, 벤틀리, 윌리엄 / 사진 = 샘 해밍턴 SNS
방송인 샘 해밍턴이 아이스하키 유망주 첫째 아들 윌리엄을 위해 호주 원정을 떠난 근황을 공개했다.

10일 샘 해밍턴은 자신의 SNS에 "호주에 하키 경기하러 왔다"는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다. 공개된 영상에서 세 부자는 비행기에 올라 유소년 아이스하키 대회 참석차 호주로 향했다. 샘 해밍턴은 오랜만에 고향을 찾아 머리가 하얗게 센 어머니를 만났다. 그는 어머니와 두 아들을 데리고 식사를 하거나 카페를 방문하는 일상을 담아 뭉클함을 더했다.

샘 해밍턴은 "1년 전에 왔던 NEXT_ZEN(넥스트 젠) 대회에 또 용병으로 참석해서 경기한다"며 "오늘 오후부터 경기가 시작이라 미리 쇼핑하고 작은 마을도 다녀오고 호주 와서 좋은 시간 보내고 있다"고 전했다.
윌리엄 / 사진 = 샘 해밍턴 SNS
윌리엄 / 사진 = 샘 해밍턴 SNS
그는 아이스하키 훈련 현장과 하키복을 입고 환하게 미소 짓는 아들 윌리엄의 사진을 게재해하기도 했다. 사진 속 윌리엄은 과거 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서의 귀여운 모습은 온데간데 없고 폭풍 성장한 비주얼을 자랑해 눈길을 끌었다.

해당 사진이 공개되자 누리꾼들은 "할머니 정말 오랜만에 뵙는다. 건강하셨으면", "할머니가 자랑스러워하실 거다" 등 백발이 된 샘 해밍턴 어머니의 건강과 안위를 기원했다. 또한 "윌리엄 너무 많이 컸다", "벌써 선수 느낌이 난다"라며 윌리엄의 폭풍 성장에 감탄을 표하기도 했다.

앞서 샘 해밍턴은 지난 6일 자신의 SNS에 아이스하키 선수로 성장 중인 아들 윌리엄의 사진을 게재한 바 있다. 그는 아들이 호주 국가대표 관계자들의 관심을 받을 정도라고 언급하며 기대감을 표했다. 윌리엄은 최근 여러 아이스하키 대회에서도 두각을 나타내고 있는 것으로 알려졌다.

한편 샘 해밍턴은 윌리엄 벤틀리 형제와 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받으며 성장 과정을 공개해왔다. 그는 현재 다양한 채널을 통해 형제의 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통 중이다.

이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr

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