심은진, 이희진 / 사진 = 찐자매 크로스 유튜브 채널

그룹 베이비복스 출신 이희진이 면허를 딴 직후 3억 원대 외제차에 탑승해 첫 도로 주행에 나섰다.9일 유튜브 채널 '찐자매 크로스'에는 '면허 따자마자 3억짜리 마이바흐 끌고 한강 갔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 이희진은 면허 취득을 기념해 실제 도로 주행에 도전했다.이날 이희진은 같은 그룹 출신 심은진과 외제차 전시장 앞에서 만나 신형 모델을 둘러봤다. 직원은 가장 판매량이 많은 수입 세단 차량을 소개하며 "최소 7650만 원부터 시작해서 9000만 원, 1억 2천만 원까지도 (팔린다)"고 전했고 이희진은 입을 벌리고 토끼 눈이 된 채로 경악했다.최고가 외제차를 몰게 된 이희진은 "운전 면허 시험장에서 그 작은 차를 타고 시험을 봤는데 이 큰 걸 (어떻게 몰지)"라며 걱정을 표했다. 운전대를 잡은 이희진은 "나 무서워요"라며 부담감을 털어놨다. 그러나 심은진의 응원에 이희진은 점차 긴장이 풀린 모습을 보였다.이희진은 첫 주행인 만큼 차선을 넓게 쓰는가 하면 주행 도중 몸이 굳기도 했다. 주차장에 들어선 그는 "나 진짜 피 말라서 못하겠다"라면서도 "파킹 이 정도면 잘 하지 않았냐"고 스스로를 격려했다. 조수석에서 내린 심은진은 "초보 운전자들이 할 수 있는 실수는 어쩔 수 없는데 차가 너무 고가다 보니 언니가 긴장한 것 같다. 차를 운전해보면 감이 빨리 올 것 같다"고 조언해 훈훈함을 더했다.해당 영상이 공개되자 팬들은 "보기만 했는데 손에 땀 난다", "역시 베이비복스, 클라스가 다르다" 등 그의 용기와 배포에 감탄을 표했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr