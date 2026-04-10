라틴팝 그룹 산토스 브라보스가 하이브라틴아메리카가 내놓는 첫 그룹이라는 부담감을 이겨내고 세계적인 사랑을 받고 싶단 포부를 밝혔다. 그룹 산토스 브라보스/사진제공= 하이브라틴아메리카

라틴팝 그룹 산토스 브라보스가 하이브라틴아메리카가 내놓는 첫 그룹이라는 부담감을 이겨내고 세계적인 사랑을 받고 싶단 포부를 밝혔다. 그룹 산토스 브라보스/사진제공= 하이브라틴아메리카

라틴팝 그룹 산토스 브라보스가 하이브라틴아메리카가 내놓는 첫 그룹이라는 부담감을 이겨내고 세계적인 사랑을 받고 싶단 포부를 밝혔다. 그룹 산토스 브라보스/사진제공= 하이브라틴아메리카

라틴팝 그룹 산토스 브라보스가 하이브라틴아메리카가 내놓는 첫 그룹이라는 부담감을 이겨내고 세계적인 사랑을 받고 싶단 포부를 밝혔다. 그룹 산토스 브라보스/사진제공= 하이브라틴아메리카

라틴팝 그룹 산토스 브라보스가 하이브라틴아메리카가 내놓는 첫 그룹이라는 부담감을 이겨내고 세계적인 사랑을 받고 싶단 포부를 밝혔다.산토스 브라보스는 10일 오후 4시 서울 용산구에 위치한 하이브 사옥에서 첫 내한 기념 미디어 데이 행사를 열고 텐아시아와 만났다.이날 알레한드로는 산토스 브라보스에 대해 "5인 구성 그룹이고 하이브 라틴 아메리카에서 나온 첫 그룹이다. 우리 모두 '라티노'를 대표한다고 생각한다"고 말문을 열었다. 그는 "다양한 경험과 경로를 통해 이 자리에 모이게 됐다. 문화를 통해 세계를 하나로 모은다고 생각하고 있다. 산토스 브라더스라는 이름이 주어진 것도 기쁘다. 전세계 모든 사람에게 양면성이 있다고 생각하는데, 밝고 유쾌한 '산토'와 본능적인 '브라보'의 측면을 모두 담았다"고 설명했다.케네스는 곧이어 "각자의 문화를 대표하고 있다고 생각하고 전 세계와 이를 나누고 싶은 마음이다"라면서 "한국에 오게 돼서 기쁘고 모든 것에 감사하다. 그룹 결성한 지 6개월 됐는데 즐거웠다. 상상도 할 수 없었던 파리 패션 위크에도 참여했고, 해외 시상식에서 후보로 오르기도 했다"면서 기쁜 마음을 표현했다.가비는 "하이브에서 처음 나온 라틴 팝 그룹이다 보니 많은 무게감이 느껴진다"고 고백하기도 했다. 그는 "우리 목표는 단순히 라틴 아메리카에서만 알려지는 게 아니라 세계적으로 알려지는 거다"라면서 "한국 시장이 정말 중요하다고 생각한다. 하이브의 시작점이기 때문이다. 이 자리에 오기 위해 정말 열심히 연습해왔다"고 밝혔다.드루는 곧이어 "한국을 처음 방문하게 돼서 많은 기대를 안고 왔다. 많은 걸 배우고자 하는 마음가짐으로 왔다. 그룹 코르티스, 르세라핌, 방탄소년단, 아일릿 등 많은 선배님의 활동을 보고 많은 배움 얻고 챌린지도 찍고자 한다. 또 선배님들이 K팝 시장을 개척해놨기에 우리가 있다고 생각해 감사하다. 학생의 마음으로 이 자리에 많은 걸 배우러 왔다"고 했다.알레한드로는 "한국에 와서 가장 인상깊었던 건 한국 분들이 라틴 음악을 익숙해한다는 점이다"며 아이돌 라디오에 나가서 배드 버니의 노래를 불렀는데 그 노래를 따라 불러주시더라. 한국 문화에 흠뻑 빠지기 위해 노력을 많이 하고 있다"고 웃었다.카우에는 "트레이닝 과정에서 K팝의 방법론을 활용할 수 있었다는 것에 감사했다. 아티스트로서 하나의 그룹이 돼가는 과정에서 받을 수 있었던 최고의 훈련 과정 아닐까"라고 돌아봤다. 이어 그는 "스스로뿐만 아니라 팬들을 위해 노력하는 근면함과 성실함을 많이 배울 수 있었다"고 덧붙였다.그러자 드루는 K팝과 라틴팝 시스템 사이 큰 차이가 있다면서 그 덕분에 정신적으로 크게 성장할 수 있었다고 했다. 그는 "처음 부트캠프를 시작했을 때 16명으로 시작해서 6개월 만에 5명으로 추려지는 상황에 놓였다"면서 "이 시스템 없이는 5명을 추리는 것 자체가 불가능했을 것 같다"고 입을 열었다. 그는 "K팝의 시스템을 거치면서 몸과 마음의 한계를 매일 넘어서는 연습을 했다. 또 정해진 스케줄이 있었다는 게 정말 달랐다. 밥 먹는 시간, 휴식 시간이 다 정해져 있고 6개월 동안 매일 연습했다 보니 목을 관리하는 일도 정말 중요했다. 이 스케줄을 기반으로 활동하는 게 정말 라틴 음악계완 다르다고 생각했다. 이전엔 없었던 루틴을 갖게 돼서 인간적인 성장도 가능했다고 생각한다"고 설명했다.케네스 역시 "가장 중요한 건 '근면 성실함'인 것 같다. 단순히 실력을 기르고 예술적인 측면을 키우는 것만 아니라 모든 부분에서 열심히 하는 게 얼마나 중요한지 알게 됐다"고 거들었다. 그는 "열심히 한다면 무엇이든 이룰 수 있단 말이 있지 않나. 그걸 보여주는 게 K팝 시스템 같다. 부트캠프에서 변성기를 겪었다. 많은 도움을 받았고 형제 같은 멤버들에게도 많은 응원 받은 덕분에 이겨낼 수 있게 됐다"고 밝혔다.또한 이날 가비는 라틴 아메리카에서의 인기에 대해 "저희를 받아들이는 과정에 있다고 생각한다. 현지 음악계에서 우리를 좋아해 주시는데, 신인인 만큼 아직 성장 중이라는 의미다. K팝을 더한 새로운 그룹과 프로젝트라서 더 그렇다. 새로운 음식을 먹거나 운동을 배울 때 처음엔 항상 어렵기 마련이지 않나"라고 밝혔다. 이어 드루는 "저희를 두 팔 벌려 사랑해주고 있다. 데뷔 얼마 안 됐는데 이 정도 지지와 격려를 받는 게 신기할 정도다. K팝 시스템 덕분인 것 같다"고 덧붙였다.가비는 라틴팝 아티스트인 배드 버니를 향한 팬심을 나타냈다. 그는 "배드 버니가 라틴계 대표 가수 아니냐. 언젠가 도달할 수 있을까 싶을 정도의 영향력을 발휘하고 있다. 존경한다"며 "개인적으로 슈퍼볼 공연을 봤는데 제가 푸에르토리코 출신이라 더 특별했다. 우리의 목표는 좀 더 열심히 해서 그가 닦아 놓은 길에 조금이나마 기여하고 영향력을 발휘하는 것"이라고 말했다.한편, 산토스 브라보스의 첫 EP 'DUAL'(듀얼)은 지난달 13일 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다. 이 앨범은 서로 대비되는 두 가지 면모가 공존하는 '양면성'을 주제로 만들어진 작품이다. 이들은 지난 4일 데뷔 이후 처음으로 한국을 방문해 국내 체류 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr