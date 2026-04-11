넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2' 출연한 배우 이상이 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2' 출연한 배우 이상이 / 사진제공=넷플릭스

배우 이상이가 박보검과의 일화를 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2'에 출연한 배우 이상이와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 '건우'(우도환 분)와 '우진'(이상이 분)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 극 중 이상이는 건우의 영원한 가족이자 형제 '우진' 역으로 분했다.이날 이상이는 최근 종영한 tvN 예능 '보검매직컬'에 대한 소감을 전했다. 촬영 내내 어르신들과 자연스러운 호흡을 보여주며 화제를 모으기도 했다. 그는 "촬영이 끝나는 시점을 알고 있어서인지 스스로 이별을 준비했던 것 같다. 당시에는 감정적으로 컨트롤이 됐는데, 최근 마지막 회를 다시 보니까 눈물이 나더라"고 입을 열었다. 이어 이상이는 "집에 돌아가시는 장면을 보는데 마음이 좋지 않으면서도, 박보검 배우의 좋은 취지 덕분에 의미 있는 시간을 보냈다는 생각이 들었다"고 말했다.또한 이상이는 "좋은 사람 옆에서 함께하면서 동화되는 느낌도 있었고 개인적으로도 굉장히 값진 경험이었다"며 "요즘 예능과 달리 쉬는 시간 없이 진행된 '찐 라이브'에 가까웠다. 재미, 고생, 감동이 모두 담긴 다큐멘터리 같은 프로그램이었다"고 돌아봤다.그러면서 이상이는 앞선 인터뷰에서 박보검 대신 우도환을 선택한 것과 관련해 "박보검이 서운해하는 것 아니냐"는 짓궂은 질문을 받자 "전혀 없다"며 웃어넘겼다. 그는 "(우)도환이나 (박)보검 배우 모두 지금 촬영으로 바쁠 시기라 충분히 이해할 거다. 만약 봤다면 분명히 이야기했을 것"이라며 "그런 사소한 부분으로 서운해하지 않는 편이고 관계도 이상 무"라고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr