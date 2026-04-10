가수 이소라가 직접 큐레이션한 오리지널 플레이리스트가 10일 발렌시아가 뮤직을 통해 공개된다.발렌시아가 공식 홈페이지 내 전용 페이지에서는 QQ Music, Apple Music, Spotify 등 발렌시아가 공식 계정과 연결된 주요 스트리밍 플랫폼을 통해 해당 플레이리스트를 감상할 수 있다.이소라는 1993년 그룹 '낯선 사람들' 보컬로 가요계에 데뷔한 뒤, 싱어송라이터와 프로듀서, TV 진행자, 라디오 DJ 등 다양한 분야에서 활동해왔다. 지금까지 정규 앨범 8장과 여러 싱글을 발표했으며, 한국대중음악상에서 2005년 올해의 가수상, 2010년 최우수 팝 음반상과 노래상을 받았다. 또 KBS와 MBC의 여러 음악 프로그램을 진행하며 대중과 꾸준히 호흡해왔다.이번 프로젝트를 위해 이소라는 자신에게 음악적 영감을 준 곡과 최근 즐겨 듣는 음악 47곡을 직접 선정했다. 이와 함께 과거 자신이 진행했던 음악 프로그램의 분위기를 떠올리게 하는 청음회도 마련했다. 행사는 서울 성수동의 청음 전문 공간에서 초청 게스트와 함께 음악을 나누는 프라이빗한 형식으로 진행된다.'인 마이 메모리즈(IN MY MEMORIES)'를 주제로 한 이번 청음회에서 이소라는 선정한 곡들에 얽힌 기억과 비하인드 스토리를 직접 전할 예정이다. 이를 통해 라디오 DJ 시절의 감성과 자신만의 음악 세계를 다시 조명한다.플레이리스트 공개와 함께 믹스테이프 위에 트랙리스트를 손글씨로 적은 캠페인 아트워크와 MP3 플레이어 비주얼라이저 화면 속 이소라의 앨범 아트워크도 함께 선보인다.한편 10일 서울 성수동에서 열리는 이소라의 인터랙티브 프라이빗 청음회는 발렌시아가 공식 카카오TV 채널과 이소라의 유튜브 채널을 통해 생중계된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr