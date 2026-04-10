그룹 스트레이 키즈 필릭스가 헤드웨어 브랜드 어티슈(ATiiSSU)의 첫 공식 캠페인 주인공으로 나섰다.어티슈는 10일 필릭스와 함께한 '2026 DESERT COWBOY COLLECTION' 티저 영상을 공개했다. 이번 티저는 브랜드의 첫 공식 캠페인 시작을 알리는 콘텐츠로, 상징적인 비주얼과 독창적인 세계관을 강렬하게 담아낸 점이 특징이다.'데저트 카우보이'라는 타이틀 아래 공개된 이번 영상은 광활한 사막을 배경으로 어티슈만의 미학을 극적으로 풀어냈다. 영상에는 목이 없는 충격적인 비주얼의 인물이 무언가를 피해 달리다 한 건물 안으로 들어서는 장면이 담겼다. 이어 그 공간 안에는 어티슈의 신규 컬렉션을 착용한 '머리'들이 선반 위에 놓인 채 등장해 비현실적이면서도 강한 인상을 남긴다.짧은 분량에도 높은 완성도를 보여준 이번 티저는 본 캠페인 영상에 대한 궁금증을 키우고 있다.무엇보다 이번 프로젝트는 필릭스가 중심에 섰다는 점에서 의미를 더한다. 필릭스는 브랜드 론칭 이후 어티슈와 꾸준히 호흡을 맞춰왔으며, 이번 첫 공식 캠페인에서도 핵심 인물로 등장해 브랜드와의 높은 시너지를 보여줬다.영상 속 필릭스는 어티슈 헤드웨어를 완벽하게 소화하며 독특한 연기와 특유의 아우라로 브랜드가 지향하는 분위기를 선명하게 전했다.어티슈는 이번 캠페인을 통해 단순한 스타일 제안을 넘어, 브랜드가 추구하는 규정되지 않은 아름다움과 감각적인 실험성을 보다 대중적으로 확장해 나간다는 계획이다. 필릭스와 함께한 이번 캠페인은 글로벌 팬층과 패션 소비자를 아우르는 브랜드 커뮤니케이션의 일환으로 읽힌다.한편 어티슈는 이번 티저 공개를 시작으로 '2026 DESERT COWBOY COLLECTION' 관련 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다. 메인 캠페인 영상은 오는 21일 공식 인스타그램을 통해 처음 공개된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr