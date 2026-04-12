'은밀한 감사'에서 주인아 역을 맡은 배우 신혜선 / 사진제공=tvN

‘은밀한 감사’ 신혜선이 달콤살벌한 반전 매력으로 또 한 번 인생 캐릭터를 경신한다. 오는 4월 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘은밀한 감사’(연출 이수현, 극본 여은호, 크리에이터 양희승, 제작 스튜디오드래곤·더모도리) 측은 10일, 사내 가십러들의 기강을 잡을 감사실장 ‘주인아’(신혜선 분)의 카리스마가 호기심을 자극하는 캐릭터 스틸을 공개했다. ‘은밀한 감사’는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다. ‘그놈은 흑염룡’ 이수현 감독이 메가폰을 잡고, ‘일타 스캔들’ 여은호 작가와 ‘로코 대가’ 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연 등 개성 충만한 배우들의 만남은 드라마 팬들의 마음을 설레게 한다. 이날 공개된 사진은 한 치의 빈틈도 허용하지 않는 ‘전설의 독종’ 주인아의 비범한 아우라가 시선을 사로잡는다. 허리에 손을 얹고 공격 태세에 들어간 주인아의 싸늘한 눈빛엔 ‘찍히면 아웃’이라는 공포의 감사실장다운 위엄이 엿보인다. 무성한 소문과 함께 해무그룹 감사실장으로 온 주인아. 직원들과 인사를 나누는 그의 미소 역시 범상치 않다. 실없는 농담을 던지다가 일순간 태세 전환해 일침을 가하는 주인아의 예측 불가한 활약이 더욱 궁금해진다. 과연 달콤 살벌한 비밀을 가진 주인아가 승승장구하던 노기준, 그리고 해무그룹에 어떤 폭풍을 몰고 올지 기대가 쏠린다. 신혜선은 “편안하고 유쾌하게 즐기실 수 있는 작품으로 인사드리고 싶었다”라면서 “베일에 싸인 ‘주인아’가 어떤 인물인지, 노기준과 어떤 관계로 전개될지 궁금했다”라고 작품 선택의 이유를 밝혔다. 각 에피소드마다 펼쳐지는 ‘감사’ 에피소드를 흥미로운 지점으로 꼽은 신혜선은 “사내 풍기문란 적발이라는 독특한 소재를 통해 직장 생활의 이면을 예리하면서도 위트 있게 풀어냈다”라고 전해 기대감을 끌어올렸다. 이어 주인아를 ‘외강내유’ 인물이라고 설명한 신혜선은 “겉으로는 빈틈없이 철웅성 같은 감사실장이지만, 그 내면에는 남모를 여린 면과 비밀을 간직하고 있다”라고 덧붙여 궁금증을 높였다. 한편, tvN 새 토일드라마 ‘은밀한 감사’는 오는 4월 25일(토) 밤 9시 10분 첫 방송된다.

'은밀한 감사' 신혜선이 공명과 관계 역전 로맨스를 그린다.오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 측이 감사실장 주인아(신혜선 분)의 카리스마가 담긴 캐릭터 스틸을 공개했다.'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착 감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다.공개된 사진에는 한 치의 빈틈도 허용하지 않는 전설의 독종 주인아의 비범한 모습이 담겼다. 허리에 손을 얹고 공격 태세에 들어간 주인아의 싸늘한 눈빛엔 감사실장다운 위엄이 엿보인다. 무성한 소문과 함께 해무그룹 감사실장으로 온 주인아. 직원들과 인사를 나누는 그의 미소 역시 범상치 않다. 실없는 농담을 던지다가 일순간 태세 전환해 일침을 가하는 주인아의 예측 불가한 활약이 더욱 궁금해진다.신혜선은 "편안하고 유쾌하게 즐기실 수 있는 작품으로 인사드리고 싶었다"라며 "베일에 싸인 주인아가 어떤 인물인지, 노기준과 어떤 관계로 전개될지 궁금했다"고 작품 선택의 이유를 밝혔다. 각 에피소드마다 펼쳐지는 감사 에피소드를 흥미로운 지점으로 꼽은 신혜선은 "사내 풍기문란 적발이라는 독특한 소재를 통해 직장 생활의 이면을 예리하면서도 위트 있게 풀어냈다"고 전했다.'은밀한 감사'는 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr