'은밀한 감사' 신혜선이 공명과 관계 역전 로맨스를 그린다.
오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 측이 감사실장 주인아(신혜선 분)의 카리스마가 담긴 캐릭터 스틸을 공개했다.
'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착 감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다. 공개된 사진에는 한 치의 빈틈도 허용하지 않는 전설의 독종 주인아의 비범한 모습이 담겼다. 허리에 손을 얹고 공격 태세에 들어간 주인아의 싸늘한 눈빛엔 감사실장다운 위엄이 엿보인다. 무성한 소문과 함께 해무그룹 감사실장으로 온 주인아. 직원들과 인사를 나누는 그의 미소 역시 범상치 않다. 실없는 농담을 던지다가 일순간 태세 전환해 일침을 가하는 주인아의 예측 불가한 활약이 더욱 궁금해진다.
신혜선은 "편안하고 유쾌하게 즐기실 수 있는 작품으로 인사드리고 싶었다"라며 "베일에 싸인 주인아가 어떤 인물인지, 노기준과 어떤 관계로 전개될지 궁금했다"고 작품 선택의 이유를 밝혔다. 각 에피소드마다 펼쳐지는 감사 에피소드를 흥미로운 지점으로 꼽은 신혜선은 "사내 풍기문란 적발이라는 독특한 소재를 통해 직장 생활의 이면을 예리하면서도 위트 있게 풀어냈다"고 전했다.
'은밀한 감사'는 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 측이 감사실장 주인아(신혜선 분)의 카리스마가 담긴 캐릭터 스틸을 공개했다.
'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착 감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다. 공개된 사진에는 한 치의 빈틈도 허용하지 않는 전설의 독종 주인아의 비범한 모습이 담겼다. 허리에 손을 얹고 공격 태세에 들어간 주인아의 싸늘한 눈빛엔 감사실장다운 위엄이 엿보인다. 무성한 소문과 함께 해무그룹 감사실장으로 온 주인아. 직원들과 인사를 나누는 그의 미소 역시 범상치 않다. 실없는 농담을 던지다가 일순간 태세 전환해 일침을 가하는 주인아의 예측 불가한 활약이 더욱 궁금해진다.
신혜선은 "편안하고 유쾌하게 즐기실 수 있는 작품으로 인사드리고 싶었다"라며 "베일에 싸인 주인아가 어떤 인물인지, 노기준과 어떤 관계로 전개될지 궁금했다"고 작품 선택의 이유를 밝혔다. 각 에피소드마다 펼쳐지는 감사 에피소드를 흥미로운 지점으로 꼽은 신혜선은 "사내 풍기문란 적발이라는 독특한 소재를 통해 직장 생활의 이면을 예리하면서도 위트 있게 풀어냈다"고 전했다.
'은밀한 감사'는 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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