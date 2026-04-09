배우 우도환. /사진제공=넷플릭스

배우 우도환이 '사냥개들' 시즌1보다 시즌2 때 더 체계적으로 캐릭터를 준비했다.9일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌 2 우도환(건우 역)과의 인터뷰를 진행했다. '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 '건우'와 '우진'이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 우도환이 건우를, 이상이가 우진을 연기했다.이날 우도환은 "시즌1은 그냥 복서의 몸이었다. 시즌1 후반부에는 지방에 내려가면서 운동을 하지 않았나. 그때는 한 달밖에 시간이 없었지만 시즌2는 준비할 수 있는 기간이 3~4개월 정도 있었다"라고 운을 뗐다.이어 "하루에 4끼를 먹었다. 잠들기 전까지 먹으니 얼굴도 조금 빵빵해지더라. 운동끝나면 무조건 닭가슴살을 먹고 그게 먹기 싫으면 지코바라도 시켜서 밥이랑 먹었다. 하루에 밥을 4공기씩 먹었다"라고 말했다.그러면서 "아침에 일어나서 잠들기 전까지 운동만 했다. 아침에 액션스쿨 가고 점심에 헬스장 가고 쉬다가 밤에는 달리기를 했다. 체력이 없으면 다치기 때문에 체력관리에 힘썼다"고 덧붙였다.지난 8일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 '사냥개들' 시즌2는 지난주 500만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록해 비영어 쇼 부문에서 2위를 차지했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr