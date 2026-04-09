'오늘도 매진했습니다'에서 서에릭 역을 맡은 배우 김범 / 사진제공=SBS

'오늘도 매진했습니다'에서 서에릭 역을 맡은 배우 김범 / 사진제공=SBS

배우 김범이 '오늘도 매진했습니다'에서 글로벌 스킨케어 브랜드 레뚜알의 전무이사 서에릭 역을 맡았다.오는 22일 방송되는 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 현생 매진러들의 설렘 직배송 제철 로맨스를 그린다.김범이 글로벌 스킨케어 브랜드 레뚜알의 전무이사 서에릭 역으로 또 다른 설렘을 불어넣을 예정인 가운데 김범의 로맨스 코미디를 기다려온 많은 이들의 관심이 집중되고 있다. 이에 김범은 "(로맨스 코미디 장르에 대해) 주위에서 굉장히 많은 추천과 아우성(?)을 듣고 있었는데 좋은 기회로 '오늘도 매진했습니다'로 뵐 수 있게 됐다. 처음으로 시도해 본 로코 장르이지만 촬영하면서도 재미있었고, 기존과는 또 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 밝혔다.서에릭 캐릭터의 매력 포인트를 솔직함이라고 꼽은 김범은 "대본을 읽었을 때 서에릭이 본인의 감정에 매우 솔직하고 적극적이면서도 철없고 이기적인 것이 아니라 상대를 배려하는 마음을 갖고 있다는 점에서 매력을 느꼈다. 또 서에릭이 가진 입체적인 면도 배우로서 표현해 보고 싶었다"고 캐릭터에 대한 열의를 보여줬다.사업 파트너이자 짝사랑 상대 담예진(채원빈 분)을 향한 서에릭의 직진 플러팅이 예고된 상황. 어린 시절부터 가족들의 눈치만 보며 살다 담예진을 만나면서 한층 주체적이 될 서에릭의 변화가 기대된다. 김범은 "이런 변화가 담예진으로부터 비롯되었기에 본인의 감정에만 집중하기보다는 최우선으로 상대방을 먼저 생각하는 데 중점을 두고 연기했다"라며 "상대가 부담감이나 미안함, 압박감을 느끼지 않도록 부드러우면서도 본인의 마음은 정확하게 전달하는 뚜렷한 감정 표현이 서에릭만의 필살기"라고 밝혔다.끝으로 김범은 "감독님, 작가님, 그리고 현장의 많은 스태프분들, 배우들 모두 너무나 순수한 열정을 가진 사람들이 함께한 작품이다. '오늘도 매진했습니다'가 이야기하고자 하는 바에 안성맞춤인 사람들이 모여 만들었기 때문에 더욱 좋은 작품이 완성됐을 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.'오늘도 매진했습니다'는 22일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr