사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

침착맨이 중식거장 셰프 후덕죽을 초대해 진솔한 이야기를 나눈 시간을 가지며 시청자들과 소통했다.크리에이터 침착맨이 운영하는 유튜브 채널 '침착맨'에서는 '후덕죽 셰프가 만든 짜파게티는 얼마나 맛있을까?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 침착맨은 후덕죽에게 "여기저기 맛집도 다니신다고 들었는데 두쫀쿠라던가 버터떡 이런 것도 좀 아시냐"며 "좀 평을 해보신다면 어떠시냐"고 물었다.이에 후덕죽은 "여러번 먹어봤는데 먹을 때 마다 이제 맛이 다 다르더라"고 하며 '두쫀쿠'를 '두찐쿠'라고 해 웃음을 자아냈다. 이어 "봄동비빔밥은 좀 괜찮았고 버터떡은 뭐 그렇더라"며 "그거는 저한테는 이제 별로였다"고 하면서 솔직한 시식평을 전해 눈길을 끌었다.침착맨은 "저는 '흑백요리사2'에 대해 궁금한 게 그때 당시 촬영이 너무 힘들어서 그만하고 싶으신데 계속 올라가 가지고 좀 곤란하셨다는 데 사실이냐"고 물었다. 이에 후덕죽은 "그게 이제 사실이다"며 "하다 보면 시간이 이제 새벽인데 '아 이거 안 되겠다 화면에 잠깐 얼굴만 비치자' 그런 생각을 좀 가졌다"고 솔직하게 말했다.참착맨은 빵 터지면서 "이때쯤 요거는 그만하고 싶다 이런게 있었냐"고 물었다. 이에 후덕죽은 "처음 단체전을 나갔는데 그 나중에 하다 보니 역전을 당했다"며 "그리고 심사위원 한 사람에 의해 결정이 되는데 떨어지냐 올라가냐 이런 상황까지 나왔던 거다"고 회상했다.이어 "그 상황이 되니까 긴장감을 좀 가지면서도 한편으로는 떨어지면 다 떨어지는 게 낫겠다 싶더라"고 했다. 그러면서 "혼자 떨어지는 거 보다 단체로 떨어지는 게 아무래도 체면도 있고 하니까 그런 생각을 하게 됐다"고 해 웃음을 자아냈다.이를 듣던 침착맨은 "왜냐하면 같이 떨어지면 누구의 잘못인지 뚜렷하게 알 수 있으니 떨어진다면 지금이 타이밍이다 하겠다"며 "근데 붙어버리셔서 당근 지옥에 들어가셨다"고 했다. 후덕죽은 "요리 지옥도 들어가고 일대일 대결하고 또 들어가고 계속 올라가니까 힘들게 올라가다보니 여기까지 왔으니 나도 뭐 결승 올라가보자 해서 당근을 가지고 또 다음거 만들고 또 만들고 순간순간 아이디어가 나와 제 자신도 좀 놀랐다"고 했다.참착맨은 "진짜 감명 받으신 시청자들이 많았다"며 "근데 이제 공교롭게도 욕심 생기는데 본격적으로 좀 해볼까 하니까 결과가 그렇게 됐다"고 하면서 후덕죽이 결승에 진출하지 못한 것을 아쉬워 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr