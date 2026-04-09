사진 = '효연의 레벨업' 유튜브 채널 캡처

사진 = '효연의 레벨업' 유튜브 채널 캡처

레드벨벳 아이린이 솔로로 컴백한 가운데 선배 소녀시대 효연과 역대급 케미가 돋보이는 연기를 펼쳐 팬들을 활짝 웃게 했다.소녀시대 효연이 운영하는 유튜브 채널 '효연의 레벨업-가짜김효연'에서는 '3세대 너네만 양갈래하냐? 2.5세대도 하면 상큼하거든?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 효연과 아이린은 숍에서 마주쳤다는 컨셉으로 연기를 펼쳤다. 아이린을 본 효연은 "오늘 너무 이쁜데 어디 가냐"고 물었고 아이린은 "오늘 '백 투 더 2015' 간다"고 하며 가상의 프로그램 스케줄을 밝혔다.효연은 "나랑 같은 스케줄이다"며 반가워 했다. 이어 효연은 아이린에게 "근데 너 데뷔 초 사진이랑 요즘 사진이랑 변함 없다고 완전 화제가 됐더라"고 칭찬했다. 이에 아이린은 겸손해 하며 "진짜 데뷔 초랑 변함 없는건 소녀시대 언니들이다"고 하면서 태연, 윤아 등을 언급했다.효연은 자신의 이름이 호명되지 않자 은근히 아이린을 쳐다봤고 눈치 챈 아이린은 "언니도 진짜 독보적"이라고 해 효연을 웃게 했다. 이어 효연은 "근데 레드벨벳이 4세대냐"고 물었다. 이에 아이린은 "저희 3세대다"고 밝혔다.그러자 효연은 "우리가 2.5 세대니까 우리 0.5 세대밖에 차이가 안 난다"고 했다. 이에 아이린은 당황하며 "언니 2세대 아니냐"며 단호 하게 소녀시대는 2세대라고 했다. 하지만 효연은 계속 2.5 세대라며 레드벨벳과 0.5 세대 밖에 차이가 안난다고 반복해 웃음을 자아냈다.이어 효연은 아이린에게 "보니까 너 되게 밈 모르더라"고 도발했다. 이말에 아이린은 "언니 보다는 조금 알 것 같다"며 레드벨벳 멤버들과 에스파 멤버들과 함께 있어 요즘 밈을 좀 잘 안다고 자신했다. 두 사람은 서로 밈을 잘 안다며 이것저것 '밈 대결'을 했지만 MZ스태프가 이를 보더니 "언니들 그거 이미 유행 지났다"고 해 모두를 폭소케 했다.또 효연은 과자를 먹더니 엄청나게 부스러기를 흘렸고 이를 보던 아이린은 빗자루를 가져와 쓸기 시작했다. 이어 검은 치마를 입은 효연이 하얀 부스러기를 묻힌 모습에 먼지털이를 가져와 세게 치는 모습을 보이기도 했다.이어 두 사람은 본격적인 헤어스타일 신경전을 벌였다. 아이린은 2015년에 'Dumb Dumb' 활동 당시 선보였던 양갈래를 하겠다고 했다. 이를 보던 효연은 아이린이 귀여워 보인다며 자신도 양갈래를 했다. 하지만 아이린은 "언니 2015년에 양갈래 활동 안하지 않았냐"고 물었다. 이에 효연은 당황하면서 "우리 'Party' 때 나 양갈래였다"고 했다. 아이린은 계속 그 때 양갈래로 활동한 적 없는 것 같다 했지만 효연은 계속 'Party' 때 나 양갈래였다는 말만 반복했다.급기야 효연은 아이린이 높은 양갈래를 하면 본인은 더 높은 양갈래를 했다. 아이린 역시 지지 않고 더 높게 양갈래를 해 현장을 폭소케 했다. 아이린은 "언니 너무 무리하시는 거 아니냐"며 "아니 저 언니 'Party' 때 양갈래 하시는 걸 본적이 없다"고 했고 그럴 때 마다 효연은 아니라고 부정했다. 효연은 먼저 무대 서겠다면서 숍을 나갔고 아이린은 효연이 잔뜩 흘린 과자 부스러기와 머리끈 등을 보며 한숨 쉰 뒤 다시 빗자루를 들어 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr