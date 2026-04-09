사진 = '아임지현' 유튜브 채널 캡처

사진 = '아임지현' 유튜브 채널 캡처

현실과 방송의 경계에서 시청자들과 호흡해온 예능의 주역들이 화려한 스포트라이트 뒤에 숨겨진 인간적인 번민과 미래를 향한 설레는 청사진을 동시에 펼쳐 보였다.'환승연애4' 출연자 박지현이 운영하는 유튜브 채널 '아임지현'에서는 '환승연애4 지현&유라&민경 걸스나잇 집들이'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '환승연애4' 출연자 박지현, 곽민경과 패널로 활약했던 유라가 한자리에 모여 그간 못다 한 이야기를 나눴다.이날 유라는 16년 차 연예인임에도 불구하고 방송을 통해 지켜본 출연진을 직접 마주하자 "연예인을 보는 것처럼 신기하다"며 남다른 소회를 전했다. 대화의 주제는 자연스럽게 시청자들의 반응과 악플에 대한 고충으로 이어졌다.곽민경이 관련 영상을 공유하며 타박하는 악플을 언급하자 유라는 본인의 웃음소리가 듣기 싫어 영상을 건너뛰느라 손가락이 아프다는 시청자의 의견을 소개했다. 유라는 "인신공격처럼 느껴졌고 다른 비난보다 웃지 말라는 말에 유독 깊은 상처를 입었다"며 울상을 지어 안타까움을 자아냈다. 박지현 또한 특유의 말투와 발성 때문에 꾸며낸다는 오해를 받는 것에 대해 "본래의 스타일일 뿐"이라며 씁쓸한 심경을 털어놓았다.박지현은 배우라는 직업을 뒤로하고 새로운 길을 걷게 된 배경에 대해서도 심도 있게 언급했다. 한국예술종합학교 출신으로 드라마 '오 영심이', '쇼윈도: 여왕의 집' 등에 출연했던 박지현은 "연기를 그만둘 때 마치 연인과 헤어지는 기분이었다"며 과거의 고뇌를 회상했다. 박지현은 조연을 맡으며 탄탄대로를 기대했으나 현장에서 맞닥뜨린 현실과 스스로 바라는 모습 사이의 괴리 때문에 멘탈이 무너졌음을 고백했다.특히 천만 관객을 돌파한 영화 '왕과 사는 남자'에 대학 동기인 배우 김민 등이 출연한 것을 보고 대견함을 느끼면서도 본인이 연기에 다시 도전하게 된다면 반드시 제대로 해내야 한다는 책임감 때문에 더욱 신중해질 수밖에 없음을 토로했다.방송 이후 많은 응원을 받고 있는 정원규와의 결혼 계획도 구체적으로 공개됐다. 박지현은 본래 방송 종료 직후 곧바로 결혼을 결심했으나 바뀐 환경 탓에 일정이 다소 미뤄졌음을 밝히며 사랑하는 사람과 잘 살기 위해 하는 결혼을 굳이 더 지체할 필요는 없다는 확고한 소신을 드러냈다.파리나 유럽에서의 로맨틱한 프러포즈를 꿈꾼다는 동료들의 말에 박지현은 정원규를 향해 "기대하겠다"는 애정 어린 메시지를 보냈다. 이에 유라는 서른 후반에 결혼하고 싶었던 가치관이 변화했음을 언급했고 곽민경 역시 서른 전에는 가정을 꾸리고 싶다는 바람을 덧붙여 화기애애한 분위기를 이어갔다.결혼식 장소와 공약을 둘러싼 유쾌한 해프닝도 시선을 모았다. 팬들 사이에서 언급된 '고척돔 결혼식' 제안에 대해 박지현은 유튜브 채널 구독자가 30만을 넘으면 고척돔에서 식을 올리겠다는 파격적인 공약을 내걸었다가 주변의 만류에 급히 50만으로 목표치를 상향 조정하며 웃음을 자아냈다. 유라는 영화 흥행 공약으로 성형수술을 내걸었다가 실제로 이를 이행하게 된 장항준 감독의 사례를 들며 박지현에게 신중한 언행을 당부해 현장을 폭소케 했다. 박지현은 정원규와의 재결합 소식을 전한 이후 웨딩홀 촬영 사진 등을 공개하며 여전히 견고한 애정 전선을 과시하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr