조현영 / 사진 = 조현영 유튜브 채널

그룹 레인보우 출신 가수 겸 배우 조현영이 유아복을 입는다는 루머에 입을 열었다.7일 유튜브 채널 '그냥 조현영'에는 '어떻게든 딘딘이랑 엮어보려는 제작진의 얕은 술수'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 조현영은 뷰티 필름 촬영을 위해 서울 강남의 한 스튜디오를 찾았다.영상에서 제작진은 "이거 찍고 새로운 채널을 어떻게 만들어 나갈지 회의를 할 거다. 괜찮은 아이디어 5개 정도 뽑아달라"고 부탁했다. 이에 조현영은 과거 촬영 전 의상 선택에 어려움을 겪었다고 털어놓으며 "집에 옷은 많다. 어떻게 입는지를 몰라서 그렇다"고 고백했다. 이어 "갑자기 아이디어가 떠올랐다"며 "'패알못' 탈출기 어떻냐"고 제안했다.그는 "트렌드 공부하는 거다. 내 체형이 어떤 옷이 어울리는지"라고 덧붙였고 제작진은 "유아복"이라고 농담을 던졌다. 이에 조현영은 분노하며 "유아복? 장난하냐"고 답해 웃음을 안겼다. 제작진이 "누나 진짜 유아복 사서 입는다고 하지 않았나"고 다시 한 번 농담하자 조현영은 "그거 비밀이라고 했지"라고 유쾌하게 받아쳤다.앞서 조현영은 자신의 유튜브 채널을 통해 체중 변화를 공개한 바 있다. 그는 "48kg까지 찍고 4kg를 빼서 44kg가 됐다"며 "원래 평균 몸무게가 43kg를 넘은 적이 없는데 48kg까지 찍은 거다. 그래서 뺀 건데 43kg까지는 다시 안 내려가더라"고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr