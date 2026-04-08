김범, 글로벌 스킨케어 브랜드 전무 됐다…데뷔 20주년에 안효섭♥채원빈과 호흡 ('오매진')

2006년 데뷔한 배우 김범(36)이 극 중 글로벌 스킨케어 브랜드 전무로 활약한다.오는 22일(수) 첫 방송 될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'가 청년 농부 매튜 리(안효섭 분)와 쇼호스트 담예진(채원빈 분)의 우당탕탕 덕풍마을 생활을 담은 3차 티저 영상으로 시선을 집중시키고 있다.공개된 영상에는 김장부터 벌집 퇴치까지 각종 마을 민원을 처리하기 위해 밤낮없이 팔을 걷어붙인 매튜 리의 사투가 담겨 눈길을 끈다. 담예진도 덕풍마을의 실세 송학댁(고두심 분)의 불호령에 닭을 잡기 위해 고군분투하다가도 먹거리를 끊임없이 권하는 총애(?)에 힘겨워하고 있어 웃음을 자아낸다.자신의 일에만 철저하던 두 젊은이(?)의 벽을 한순간에 무너뜨려 버린 덕풍마을 사람들의 유쾌하고 정겨운 에너지가 물씬 느껴지고 있다. 그런 가운데 글로벌 스킨케어 브랜드의 전무이사 서에릭(김범 분)이 등장하면서 매튜 리와 담예진, 세 사람에게는 미묘한 기류도 감돌기 시작해 더욱 흥미진진함을 자극한다.동네 사람들에게도 예기치 못하게 봄바람 같은 두근거림이 찾아올 것을 예고하고 있는 상황. 무엇보다 덕풍마을에서 주민들과 함께하며 환한 미소를 되찾은 담예진과 그런 담예진에게 너무 애쓰지 말고 편하게 있으라며 다독여주는 매튜 리 사이에 피어나는 간질간질한 설렘은 보는 이들도 미소 짓게 만들고 있다.바람 잘 날 없을 덕풍마을 사람들과의 하루하루와 그 속에서 싹틔울 매튜 리와 담예진의 로맨스에 관심이 더해진다. "뛰기만 하던 길을 좀 걷는 기분"이라는 담예진의 말처럼 시청자들에게도 편안하고 따뜻한 위로를 전할 '오늘도 매진했습니다'가 벌써 기다려지고 있다.완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스가 펼쳐질 '오늘도 매진했습니다'는 오는 22일(수) 밤 9시에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr