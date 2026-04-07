사진=김사랑 유튜브

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배우 김사랑이 매일 체중 재는 극한 관리법을 공개했다.7일 김사랑 유튜브 채널에는 '자기 관리 끝판왕 김사랑의 동안 유지 비결 6가지 루틴 (+다이어트 식단 공개)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김사랑은 아침에 눈을 뜨자마자 복근 운동으로 하루를 시작한다고 밝혔다. 그는 "몸을 깨우는 느낌이다. 20~30개씩 하다 보면 금방 100개가 된다. 하고 나면 컨디션이 확 좋아진다"고 설명했다.이어 김사랑은 매일 체중을 측정하는 습관을 공개했다. 그는 "체지방, 체수분량까지 다 기록된다. 정확한 몸무게를 위해 싹 다 벗고 잰다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 또한 "매일 재면서 긴장감을 유지한다. 많이 나오면 덜 먹고, 적게 나오면 좀 더 먹는다"며 너스레를 떨었다.김사랑은 기상 후 폼롤러를 이용한 스트레칭도 빼놓지 않았다. 그는 "자고 일어나면 목과 어깨가 뭉친다. 등과 겨드랑이까지 풀어주면 시원하다"고 말했다. 특히 직접 고안한 방식으로 후두부를 자극하는 스트레칭을 선보이며 "이렇게 하면 훨씬 더 깊게 풀린다"고 강조했다.피부 관리 루틴도 공개됐다. 김사랑은 "탄력, 보습, 화이트닝은 따로가 아니라 다 연결돼 있다"며 LED 마스크를 활용한다고 밝혔다. 그는 "혈액순환이 되는 느낌이 있어 피부가 맑아 보인다. 주변에서 얼굴에 광이 난다고 하더라"고 전했다.식단 관리 역시 철저했다. 김사랑은 사과, 오이, 키위, 바질, 그리고 차요테를 활용한 주스를 소개하며 "식이섬유가 많고 포만감이 좋아 다이어트에 좋다"고 설명했다. 이어 "약간의 사과 맛, 참외 맛, 오이 맛이 난다"며 직접 만든 주스를 시음하기도 했다.또한 김사랑은 아침 식사로 버섯밥을 즐긴다고 밝혔다. 그는 "건강검진에서 버섯을 많이 먹으라는 말을 들었다"며 "햄프시드를 넣어 단백질도 함께 챙긴다"고 설명했다. 이어 "이건 장수 식단이라고 생각한다"고 덧붙였다.김사랑은 "특별한 건 없지만 저만의 루틴"이라며 "이렇게 먹고 나서 운동을 하러 간다"고 말했다.한편, 1978년생으로 만 48세인 김사랑은 꾸준한 자기관리로 변함없는 동안 미모를 유지하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr