김량하, 김희./사진=SNS

김량하가 김희와 연인 사이라고 밝혔다./사진제공=유튜브 '병진이형'

그룹 량현량하의 김량하가 모델 김희와의 열애 중이라고 밝혔다.지난 6일 유튜브 채널 '병진이형'에는 '[나고맙] 량현량하로 번 20억 다 날렸어?!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서는 JYP엔터테인먼트 1호 가수였던 쌍둥이 형제 그룹 량현량하의 멤버 김량하가 출연했다.이날 여자친구에 대해 언급하며 "오랫동안 친구였다. 여자친구는 유명한 모델"이라고 밝혔다. 이어 "내가 온라인 마케팅 일도 하는데, 인플루언서들과 사업하는 사람들이 모이는 파티를 열었다. 그때 오랜만에 만났는데 뭔가 잘 통했다. 그래서 내가 빼빼로데이날 만나자고 했다"고 회상했다.친구에서 연인이 된 케이스라는 김량하는 "코드가 너무 잘 맞는다. 둘이서 숏폼도 같이 하고 있는데 유튜브 채널명이 '100만유튜버h'"라며 "저는 김량하, 여자친구는 김희라서 둘 다 ‘H’가 들어간다”고 실명을 언급했다.김량하는 JYP엔터테인먼트 합류 당시 계약 비율을 5대 5로 했다며 "그땐 계약기간도 기본이 10년이었는데, 저희는 파격적으로 5년으로 해줬다. 서울에 집도 형이 구해줬다"고 말했다.다만 20억 원에 달하는 정산금은 행방을 알 수 없게 됐다고. 그는 "아버지가 현금으로 관리했는데, 내가 군 복무 하던 시기에 아버지가 갑작스럽게 별세했다"며 "엄마도 아빠한테 못 물어봤다더라. '장가갈 때 알아서 해주겠지' 생각했는데 돌아가셨다"고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr