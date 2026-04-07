배우 박은빈이 달라진 스타일링으로 화제를 모으고 있다. / 사진=박은빈 SNS

배우 박은빈이 화려한 스타일링을 선보였다. / 사진=박은빈 SNS

배우 박은빈이 확 달라진 스타일링으로 시선을 집중시켰다.박은빈은 6일 자신의 인스타그램에 벚꽃 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게시했다.박은빈은 활짝 핀 벚꽃을 보며 행복해 하고 있다. 그는 몸매 라인이 드러나는 빨간색 미니 원피스에 명품 브랜드 V사의 478만 원짜리 가방을 매치했다. 웨이브를 넣은 머리는 염색도 했다. 그간 단아한 이미지와 달리 화려한 스타일링으로 새로운 매력을 보여주는 박은빈의 모습이 눈길을 끈다.박은빈의 변신은 차기작 '오싹한 연애'의 배역 때문인 것으로 추측되고 있다. '오싹한 연애'는 귀신을 보는 호텔 재벌 상속녀와 열혈 감성 검사가 공조 수사하는 오컬트 로맨스 드라마. 박은빈은 재벌 상속녀이자 호텔 대표 천여리 역을 맡았다.네티즌들은 "벚꽃보다 아름답다", "너무 예쁘다", "우영우 때와 완전히 다르다" 등 반응을 보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr