사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 가수 화사가 스태프를 향한 고마움을 드러냈다.7일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 '[화사생정] ★봄맞이 화사한 발뒤꿈치 비결 공개★'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 화사는 인기곡 'Good Goodbye'에 대해 "꼭 연인과의 이별만을 뜻하는 건 아니다"라고 밝혔다. 그는 "지인들한테 거의 다 들려줬는데 반응이 반반으로 갈렸다"면서 "'좋은 안녕이라는 게 있냐'고 와닿아 하지 못하는 분들도 있었고, 이해하는 분들은 너무 몰입해서 곡을 보내 달라고 하더라"고 전했다. 그러면서 "그래서 내가 생각하는 메시지를 잘 풀어내야겠다고 생각했다"고 말했다.화사는 자신이 생각하는 '좋은 이별'의 기준도 이야기했다. 그는 "좋은 이별 했고, 하고 있고, 앞으로도 그렇게 할 것 같다"면서 "좋은 이별의 기준은 응원인 것 같다. 마음속에 미움이 있을 수도 있고, 그리울 수도 있지만 잘 가라고 응원해 주는 것"이라고 말했다.이어 "찌질한 안녕도 있었기 때문에 좋은 안녕이 있었던 것 같다"면서 "노래가 나온 뒤 '내 얘기네' 할 사람이 완전히 있었을 거다. 아마 펑펑 울지 않았을까 싶다"며 너스레를 떨었다.화사는 주변 사람들에게 표현을 아끼지 않는 이유도 전했다. 청룡영화상 무대 당시 자신에게 큰 리액션을 보여준 배우 윤경호를 언급하며 "무대하는 사람 입장에서는 반응해 주는 게 정말 귀하고 감사하다. 그 영상을 보고 너무 감동해서 뭐라도 표현하고 싶었다"며 고마움을 드러냈다.이후 '핑계고' 시상식에서 즉석으로 윤경호에게 신발을 벗어 건네는 퍼포먼스를 한 화사는 "잘 받아주셔서 데뷔 이래 가장 신나는 퇴근길이었다. 촬영이 끝난 뒤 뭐라도 벗어서 드리고 싶어서, 송이버섯까지 선물했다"고 고 전했다.화사의 미담은 이어졌다. 10년 함께한 스태프 차를 바꿔주고 명품 가방을 선물한 그는 "오랜 시간 같이 하면서 저도 잘 풀렸고, 언니들도 저와 같은 시간을 보내고 같은 스케줄을 다니는데, 돈은 제가 더 벌지 않았나. 그러니까 더 해줘도 안 아깝고 더 해주고 싶다. 뭘 더 줘도 아깝지가 않다"며 의리를 드러냈다.한편, 화사는 오는 9일 신곡 'So Cute'를 발표한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr