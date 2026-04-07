사진 = '조동아리' 유튜브 채널 캡처

사진 = '조동아리' 유튜브 채널 캡처

국민 예능의 전성기를 이끌었던 주역이 화려한 무대 뒤편에 숨겨두었던 고독한 투쟁과 동료를 향한 깊은 경외심을 고백하며 시청자들의 심금을 울렸다.지석진, 김용만, 김수용 등이 운영하는 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '티격태격 30년 '하와수'가 지금까지 유지되는 이유 방송과 요식업 둘 중 하나만 고르라면?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김용만, 지석진, 김수용이 게스트 정준하와 함께 파란만장했던 방송 인생을 반추하는 모습이 그려졌다. 김용만은 MBC '놀면 뭐하니?' 팬미팅 당시 정준하가 선보였던 유재석의 목탄 초상화를 언급하며 거꾸로 그려나가는 고난도 기법에 담긴 정성에 경탄을 표했다.정준하는 해당 작품을 위해 매일 3시간씩 사투를 벌였음을 밝히며 "목탄 가루 때문에 마스크를 써도 검은 가래침이 나올 정도였다"고 고백해 예술혼 뒤에 가려진 인고의 시간을 짐작게 했다. 지석진이 당시 유재석의 반응을 묻자 정준하는 유재석 또한 눈시울을 붉혔음을 전하며 "주변의 시선들로 인해 유재석이 여러모로 심적 고통을 겪던 시기라 더욱 울컥했던 것 같다"고 덧붙여 돈독한 우애를 증명했다.정준하는 과거 '무한도전' 종영 이후 겪었던 심리적 위축과 은퇴설에 대해서도 가감 없이 털어놨다. 유재석이 '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영차 정준하의 사업장 근처인 압구정을 방문했을 당시를 회상하며 정준하는 "서먹한 사이는 아니었지만 장사하는 제 모습이 초라해 보일까 봐 일부러 숨었다"고 토로했다. 단순히 동료를 피한 것이 아니라 대중에게 잊히고 싶었던 절박한 심정을 드러낸 정준하는 "어느 순간 방송가에 은퇴설이 돌며 섭섭함이 컸다"고 밝혔다. 실제로 몇 차례 프로그램을 거절했던 것이 와전돼 섭섭함이 쌓였던 정준하는 이번 기회를 통해 본인의 은퇴설은 사실무근임을 명확히 해명했다.국민 MC 유재석과의 인연이 정준하의 방송 인생을 지탱한 결정적 버팀목이었음도 밝혀졌다. '무한도전' 초창기 박명수의 거친 개그 스타일에 상처를 입고 하차를 고민했다는 정준하는 대기실조차 마음 편히 쓰지 못해 복도 바닥에 앉아 회의를 하던 서러운 시절을 회상했다. 정준하는 동작대교를 지나던 차 안에서 유재석에게 "박명수와 결이 맞지 않아 도저히 못 하겠다"며 고충을 토로했으나 유재석이 본인을 믿고 한 달만 버텨보라며 손을 잡아준 덕분에 지금의 자리에 올 수 있었다며 거듭 고마움을 표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr