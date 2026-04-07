박은영 / 사진 = 신탁 SNS

'중식여신' 박은영 셰프가 결혼식을 한 달 앞둔 가운데 비공개 웨딩 화보가 추가 공개됐다.7일 박은영 셰프의 웨딩 화보 헤어 메이크업을 담당한 아티스트는 자신의 SNS에 "박은영 셰프님의 웨딩 촬영에 함께했다. 좋은 사람들과 함께 하기에 더 가치있던 시간"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.추가로 공개된 웨딩 화보에서 박은영 셰프는 여러 디자인의 순백 웨딩 드레스를 입고 청순미를 뽐냈다. 그는 면사포를 한 손에 올리고 턱받침 포즈를 취하며 장난스러운 표정을 지었다.박은영 셰프는 파격적인 오프숄더 드레스를 입어 무결점 몸매를 과시하기도 했다. 특히, 중단발 헤어 스타일을 하고 진주 귀걸이를 착용한 박은영 셰프의 옆모습은 예비 신부의 단아함을 극대화해 눈길을 끌었다.해당 사진이 공개되자 온라인상에서는 "너무 예쁘다", "역시 갓" 등 그의 미모에 대한 감탄과 칭찬이 이어졌다.앞서 박은영 셰프는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 결혼 소식을 발표했다. 방송 당시 그는 예비 신랑과의 첫 만남에 대해 "소개팅으로 만났는데 한 번은 잘 안 됐다가 시간이 지나 다시 만나게 됐다"며 "많은 사람들이 저한테 요리를 해달라고 하는데 이 사람은 오히려 '내가 해주겠다'고 하는 모습이 멋있었다"고 회상했다.한편 박은영 셰프는 오는 5월 중구 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑의 직업은 의사로 알려져 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr