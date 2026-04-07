장재인 / 사진 = 장재인 SNS

가수 장재인이 과감한 노출의 레이스 슬립 원피스를 입고 슬림한 몸매를 과시했다.6일 장재인은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 장재인은 레이스 슬립 원피스 차림으로 나른한 분위기를 자아냈다. 함께 걸친 루즈한 니트 가디건과 내추럴한 헤어 스타일이 몽환적인 분위기를 자아냈다.특히 한층 슬림해진 장재인의 실루엣이 눈길을 끌었다. 사진에서 그는 뼈가 도드라진 군살 없는 어깨 라인과 깊게 파인 쇄골 라인을 자랑했다. 또한 볼살을 찾아볼 수 없는 날렵한 턱선과 장재인의 선명한 이목구비가 돋보였다.앞서 장재인은 과거 한 달 만에 7kg을 감량해 관심을 모은 바 있다. 당시 그는 혹독한 다이어트를 위해 "무조건 야식을 끊고 필라테스와 요가를 즐겨했다"며 "레몬을 하루에 2개씩 먹었다"고 밝혔다.한편 장재인은 지난 2010년 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K2'에 출연해 TOP3에 진출하며 이름을 알렸다. 그는 꾸준한 음악 활동과 더불어 SNS를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr