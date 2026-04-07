사진=유튜브 채널 '병진이형' 캡처

사진=유튜브 채널 '병진이형' 캡처

JYP엔터테인먼트의 첫 듀오 그룹 량현량하의 김량하가 활동 당시 번 20억의 행방을 모른다고 밝혔다.지난 6일 유튜브 채널 '병진이형'에는 '[나고맙] 량현량하로 번 20억 다 날렸어?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에서 쌍둥이 동생 김량하는 그는 "박진영이 계약을 5대 5로 해줘서 박진영이 번 만큼 저희도 똑같이 벌었다"며 "초등학생이어도 입금은 량현과 나에게 각자 이름으로 따로 했다"고 전했다.이어 "(정산금을) 아버지가 현금으로 뽑아서 보관했다. 군대 갔다 와서 아버지가 심근경색으로 갑자기 돌아가셨다. 모아뒀다가 장가갈 때 주실 거라고 생각했는데 행방을 모르게 됐다"고 털어놨다. 그는 "아버지가 무서워서 정산금 얘기는 꺼내지도 못했다. '알아서 해 주겠지' 했는데 돌아가셨다. 엄마도 못 물어봤고 아빠가 절대 안 알려줬다고 한다"고 말했다.그러면서도 "그래도 내가 어떻게 활동했는지 전 국민이 아니까 그 마음으로 열심히 살아가고 있다"며 긍정적인 모습을 보였다.한편, 량현량하는 쌍둥이 형제인 김량현과 김량하로 구성된 듀오 그룹으로, 지난 2000년 JYP의 1호 가수로 데뷔했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr