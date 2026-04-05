‘김하온과 열애설’ 과즙세연, “유명 배우에 언팔 당해…축구 선수도 스토리 흔적 남겨"

이미지 크게보기 사진 = 과즙세연 SNS

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뷰티풀너드'

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‘김하온과 열애설’ 과즙세연이 연예계 DM과 팔로우 경험을 폭로했다.지난 3일 유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’에는 “하이브 주가 떡락 시켜놓고 제로투로 30억 땡긴 음지 여캠 과즙세연”이라는 제목으로 영상이 게재됐다.지난 2024년 8월 방시혁 의장과 함께 있는 모습이 포착된 영상을 언급하며 "해외 길거리 유튜브 영상에 우연히 포착된 것을 한 누리꾼이 찾아냈고, 내가 입은 옷과 같은 옷을 SNS에 올린 것이 결정적 단서가 됐다”고 밝혔다.과즙세연은 높은 수익을 올렸던 시절도 공개하며 “연평균 수입이 30억 원이었던 적도 있고, 하루 최고 수익이 1억 원을 찍은 적도 있다. 하지만 지금은 점점 줄어드는 중”이라고 말했다. 이어 “작년에는 약 10억 원 정도 벌었고, 세금도 정말 많이 냈다”고 덧붙였다.또 “이름만 들어도 알 만한 유명 래퍼가 나에게 DM을 보냈지만, 방시혁 의장 관련 기사가 나오자 모든 메시지를 취소하고 삭제했다”고 말했다. 이어 “유명 배우가 내 계정을 팔로우했다가 몰래 취소했고, 유명 축구 선수도 내 인스타그램 스토리를 확인한 흔적이 남았다”고 전했다.과즙세연은 높은 수익을 올렸던 시절도 공개하며 “연평균 수입이 30억 원이었던 적도 있고, 하루 최고 수익이 1억 원을 찍은 적도 있다. 하지만 지금은 점점 줄어드는 중”이라고 말했다. 이어 “작년에는 약 10억 원 정도 벌었고, 세금도 정말 많이 냈다”고 덧붙였다.또 “이름만 들어도 알 만한 유명 래퍼가 나에게 DM을 보냈지만, 방시혁 의장 관련 기사가 나오자 모든 메시지를 취소하고 삭제했다”고 말했다. 이어 “유명 배우가 내 계정을 팔로우했다가 몰래 취소했고, 유명 축구 선수도 내 인스타그램 스토리를 확인한 흔적이 남았다”고 전했다.과즙세연은 수학 1타 강사 정승제가 자신의 댄스 영상에 ‘좋아요’를 눌렀다가 취소한 일화도 언급하며, “실수로 누를 수도 있고, 사람이라 볼 수도 있는 것”이라고 덧붙였다.또 그는 “유명 배우를 우연히 만나 눈이 마주쳤고, 다시 한번 마주쳤다. 어느 날 그 배우가 팔로우했다가 취소했다. 아이돌은 아니다”라고 구체적으로 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr