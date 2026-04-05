이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘광산김씨패밀리’

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배우 김승현♥장정윤 부부가 ‘가난팔이’ 비난에 대해 입장을 밝혔다.5일 유튜브 채널 ‘광산김씨패밀리’에는 ‘악플러+불펌 쇼츠제작자+연예부기자 환상의 조합…’이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 장정윤은 최근 기사와 관련된 오해에 대해 직접 언급했다. 김승현은 "최근 부캐로 재미로 백옥자 여사 관상을 봐드리고 한 건데, 뭐 이런 이상한 기사가 났더라"며 김승현-장정윤 부부의 유튜브 관련 기사를 짚었다.장정윤은 "그 기사가 꽤 순위에 올라있더라. 김승현 씨가 진짜 관상가인줄 알더라"며 "참 기사가 문제다. 기자들도 재밌게 하려고 그런 기사를 쓰면, '김승현 돈 못 벌어서 관상가가 됐대' 이렇게 되버린다"고 얘기했다.이어 장정윤은 "그런 기사가 '돈 못 본다' 나버리면 악플이 달려버린다. '나가서 일을 해라' 이런 댓글이 달릴 때 제 남편이 얼마나 성실하게 일하는지를 알기 때문에, 남편을 '집에서 팽팽 노는 놈팽이 취급을 하니까'"고 말했다.장정윤은 “김승현 씨는 가장으로써 전혀 모자람이 없는 사람이다. 육아도 도와주고, 아내에 대해 극진히 생각해 주고, 경제적으로 전혀 부족함 없이 살고 있다”고 했다. 김승현도 "행사 많이 하고 있다"고 덧붙였다.또 장정윤은 “‘가난팔이 하지 마라’는 댓글도 봤지만, 우리는 가난하지 않다. 가난 팔이를 한 적도 없고 그럴 생각도 없다”고 단호하게 말했다. 김승현은 "우리가 가난하더라도 마음만은 부자다. 구독자분들이 응원해 주고 있기 때문에"고 했다.장정윤은 "자꾸 기자님들이 '가난 팔이' 하는 것처럼 하는데 그런 기사 원하지 않는다"며 "한때 어려웠던 건 맞다. '살림남' 할 때 옥상살 때 어렵긴 했는데 열심히 살았다"고 했다.또 "경제적으로 농담 삼아 한 말도 되게 크게 기사가 난다. 말을 되게 조심하게 된다"고 했다.두 사람은 악플에 대해서도 장정윤은 “'김승현 분유값 못 벌어' 이런 것도 하지 말아 달라"며 "이런 댓글 달리면 잠이 안 올 정도로 속상하다"며 김승현도 "생각을 좀 하고 댓글을 달아줬으면 좋겠다. 해명하는 것도 하루 이틀이지, 말을 안 해버리면 대중들은 인정을 해버리니까"고 했다.이어 “지인들도 그런 이야기를 믿는다. 친정아버지도 ‘승현이 요즘 많이 어렵니?’라고 물어보셨다”며 “어른들은 쇼츠를 보고 그대로 믿으시니까 더 속상하다”고 덧붙였다.김승현 역시 “연예인 걱정은 하지 말라는 말도 있지 않나”고 했다.또 작품 활동에 대한 댓글을 읽으며 김승현은 "영화 촬영 현장부터 해서 다 불경기라 제작 편수가 많지 않다. 디테일하게 설명하기엔 길어지는데 요즘엔 육아 하느라고"며 했다. 장정윤은 "김승현 씨가 배우 하기에 애매한 나이인 것 같다. 조금 시간이 지나면 배우로써 할 역할이 많을 것 같다"고 했다.김승현은 "지금 시기가 이 터널 같은 상황같다. 터널은 계속 되는 게 아니니까, 꽃을 피울 수 있는 시기가 온다고 생각한다"며 장정윤도 "인생은 굴곡이 있다고 생각한다"고 했다.한편 김승현-장정윤 부부의 유튜브 채널 ‘광산김씨패밀리’는 부친의 퇴직 근황과 모친의 과거 생활고 고백, 작품 공백기 속 고민 등 가족의 현실적인 이야기를 공개하며 꾸준히 주목을 받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr