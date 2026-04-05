‘명문 사립초맘’ 이현이, 거실 통째로 독서실 개조…"영재고 딸 방 참고"
모델 겸 방송인 이현이가 집 거실을 통째로 공부방으로 바꾸며 화제를 모았다. “영재고 간 오정태 딸 방을 참고했다”는 말과 함께 공개된 새 거실 모습은 보는 순간 놀라움을 준다.

4일 '워킹맘이현이 및 최민준의 아들TV' 채널에는 “거실을 공부방으로?! 대답만 하고 안 하는 아들, 왜 이런가요? 아들 전문가 최민준의 본격 방문 점검”라는 제목의 영상이 게재됐다.

평소 두 아들을 키우며 집 안 공간 활용에 고민이 많았던 이현이는, 이번 개조로 거실을 완벽한 학습 공간으로 탈바꿈했다. 기존 소파와 거울은 사라지고, 책상과 학습용 가구가 들어서면서 한눈에 공부할 수 있는 환경이 만들어졌다.

이현이는 “영서 방에 침대와 옷장을 넣으려니 너무 비좁았다. 게다가 영서가 자기 방에서 혼자 시간을 보내면서 공부가 제대로 안 되더라”며 개조 이유를 설명했다. 실제로 방 안을 확인하자, 문제집과 만화책이 섞여 있는 상황이 눈에 들어왔다. 이현이는 “이대로 두면 몇 시간씩 낭비할 수밖에 없다. 그래서 거실 전체를 공부 공간으로 바꿨다”고 덧붙였다.
‘명문 사립초맘’ 이현이, 거실 통째로 독서실 개조…"영재고 딸 방 참고"
새로 꾸민 거실 학습 공간은 정리 수준을 넘어, 아이들이 집중할 수 있는 환경으로 설계됐다. 이현이는 “집 안에서 아이들이 자유롭게 공부하고, 부모도 눈으로 확인할 수 있는 최적 공간을 만들었다”며 만족감을 드러냈다.

또한 이현이는 "'동상이몽2'에 오정태 씨 영재고 간 딸 방이 나왔는데 이렇게 서서 공부를 하더라.근데 아직 그렇게 아들은 (공부)한 적이 없다. 아직 그렇게까지 오래 하진 않는다. 초등학생이라"고 밝혀 눈길을 끌었다.
‘명문 사립초맘’ 이현이, 거실 통째로 독서실 개조…"영재고 딸 방 참고"
앞서 이현이는 첫째 아들 윤서 군이 영재 프로그램에 합격했다고 알려 많은 관심을 모았다. 윤서 군이 합격한 캠프는 미국 존스홉킨스 대학의 영재 양성 프로그램인 CIT(Center for Talented Youth)로, 상위 10%에게만 시험 기회가 주어지는 것으로 알려졌다.

한편, 홍성기는 삼성전자 반도체 개발 엔지니어로 재직 중이며, 이현이는 이화여대 경제학과 출신이다. 부부의 두 아들은 연간 학비 약 1000만 원에 달하는 명문 사립초에 나란히 재학 중이다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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