이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이지금'

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가수 겸 배우 아이유(34)가 19살 얼굴을 완벽하게 재현해 놀라움을 안겼다.지난 1일 유튜브 채널 ‘이지금’에는 "[IU TV] 15년 전 '너랑 나' 미공개 연습 영상 (컴백 하루 전 날)"라는 영상이 게재됐다.영상 속 아이유는 당시의 헤어와 메이크업은 물론, 함께 활동했던 댄스팀까지 소환해 컴백 리허설 상황극을 선보였다.아이유는 과거 시그니처였던 메이크업을 복원하는 과정에 집중했다. 아이유 스태프들은 “어제 메이크업이 조금 약해서 혼났다. 아이라인을 한 시간째 그리고 있다”며 당시 유행했던 이른바 ‘컴퓨터 사인펜 아이라인’을 직접 언급했다.실제 메이크업 스태프는 “눈매를 앞뒤(앞트임, 뒤트임)로 꽉 채우느라 한 시간씩 걸렸다”고 덧붙이며 당시의 스타일링 비화를 전했다.영상은 기술적인 부분에서도 과거의 질감을 살렸다. 평소 고화질 영상을 제공하던 것과 달리, 이번 영상은 최고 화질을 720p로 제한해 15년 전 방송 화면 같은 분위기를 연출했다.10대 시절부터 인연을 맺어온 헤어·메이크업 팀과 댄서들이 전원 합류해 당시의 대기실 풍경과 대화를 자연스럽게 재현하며 현장감을 높였다.과거를 회상하던 아이유는 “언젠가 체조경기장에서 공연해보는 게 꿈”이라 말하던 19살 시절의 포부를 그대로 전했다. 당시에는 막연한 목표였으나, 아이유는 이후 실제로 체조경기장과 주경기장 공연을 연이어 성사시켰다. 아이유는 자막을 통해 “회상에 젖어 즐거운 하루였다”는 소감을 전하며 15년 만의 깜짝 이벤트를 마무리했다.한편, 아이유는 오는 4월 10일 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’으로 변우석과 함께 안방극장을 찾는다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr