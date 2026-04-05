사진 제공 = tvN ‘대한민국에서 건물주 되는 법’

하정우와 김준한이 류아벨의 사망 사건을 두고 수상한 정황을 드러낸다.5일 방송된 tvN 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 8회에서는 공인중개사 장희주의 의문의 죽음으로 궁지에 몰린 기수종(하정우 분)의 분투가 그려졌다.기수종은 지난 7회에서 장희주(류아벨 분)의 부동산에서 만취 상태로 깨어났으나, 함께 술을 마셨던 장희주는 숨진 채 발견됐다. 기수종은 당시 상황을 기억하지 못해 유력한 용의자로 지목된 상태다.민활성 역시 의심을 사고 있다. 기수종이 장희주에게 임수정이 연기한 김선의 외도 사실을 털어놓은 대화가 담긴 녹음 파일을 민활성(김준한 분)이 보유하고 있기 때문이다. 민활성이 해당 파일을 입수하게 된 구체적인 경위는 의문으로 남았다.공개된 8회 장면에서는 기수종이 민활성의 멱살을 잡고 대립하는 모습이 포착됐다. 기수종은 민활성이 자신을 함정에 빠뜨리기 위해 모든 상황을 조작했다고 의심하며 분노했다.한편 다급하게 통화하는 김선의 모습과 부모의 행적을 알게 된 배우 박서경이 맡은 기다래(박서경 분)의 변화도 있었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr