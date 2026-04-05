사진=tvN '방과후 태리쌤'

배우 김태리, 최현욱, 방송인 강남이 아이들과 캠핑을 하고 소통의 시간을 갖는다.5일 방송되는 tvN '방과후 태리쌤' 7회에서는 출연진과 방과후 연극반 아이들의 마당 캠핑 현장이 공개된다.강남은 아이들을 위해 어묵탕과 소시지 등 저녁 식사를 준비했다. 출연진은 식사 자리에서 아이들의 휴일 일과와 장래 희망 등을 묻고 대화를 나눴다.지난 2주간의 연극반 활동을 회상하는 시간도 마련됐다. 촛불을 켜고 지난 시간을 되돌아보던 중 일부 아이들이 눈물을 보이자 김태리, 최현욱, 강남은 아이들을 달래고 상황을 수습했다. 이 과정에서 아이들의 애정 표현이 이어지기도 했다.연극 '오즈의 마법사' 공연을 앞둔 연습 과정도 담긴다. 현재 연극 장면 구성 등 작업이 남아 있는 상태다. 특히 이번에는 아이들이 도움 없이 직접 장면을 기획하고 제작하는 과정이 공개될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr