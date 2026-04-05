배우 김태리, 최현욱, 방송인 강남이 아이들과 캠핑을 하고 소통의 시간을 갖는다.
5일 방송되는 tvN '방과후 태리쌤' 7회에서는 출연진과 방과후 연극반 아이들의 마당 캠핑 현장이 공개된다.
강남은 아이들을 위해 어묵탕과 소시지 등 저녁 식사를 준비했다. 출연진은 식사 자리에서 아이들의 휴일 일과와 장래 희망 등을 묻고 대화를 나눴다.
지난 2주간의 연극반 활동을 회상하는 시간도 마련됐다. 촛불을 켜고 지난 시간을 되돌아보던 중 일부 아이들이 눈물을 보이자 김태리, 최현욱, 강남은 아이들을 달래고 상황을 수습했다. 이 과정에서 아이들의 애정 표현이 이어지기도 했다.
연극 '오즈의 마법사' 공연을 앞둔 연습 과정도 담긴다. 현재 연극 장면 구성 등 작업이 남아 있는 상태다. 특히 이번에는 아이들이 도움 없이 직접 장면을 기획하고 제작하는 과정이 공개될 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
5일 방송되는 tvN '방과후 태리쌤' 7회에서는 출연진과 방과후 연극반 아이들의 마당 캠핑 현장이 공개된다.
강남은 아이들을 위해 어묵탕과 소시지 등 저녁 식사를 준비했다. 출연진은 식사 자리에서 아이들의 휴일 일과와 장래 희망 등을 묻고 대화를 나눴다.
지난 2주간의 연극반 활동을 회상하는 시간도 마련됐다. 촛불을 켜고 지난 시간을 되돌아보던 중 일부 아이들이 눈물을 보이자 김태리, 최현욱, 강남은 아이들을 달래고 상황을 수습했다. 이 과정에서 아이들의 애정 표현이 이어지기도 했다.
연극 '오즈의 마법사' 공연을 앞둔 연습 과정도 담긴다. 현재 연극 장면 구성 등 작업이 남아 있는 상태다. 특히 이번에는 아이들이 도움 없이 직접 장면을 기획하고 제작하는 과정이 공개될 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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