사진=KBS1 '전국노래자랑'

가수 오유진이 고향 경남 진주시를 찾아 공연을 펼쳤다.오유진은 5일 방송된 KBS1 '전국노래자랑' 경상남도 진주시 편에 출연해 축하 무대를 진행했다. 그는 네이비 톤의 정장 차림으로 무대에 올라 관객들에게 인사를 전했다.이날 오유진은 신곡 '썸' 무대를 선보였다. '썸'은 유로팝과 트로트 요소가 결합된 댄스 트로트 곡이다. 오유진은 흔들림 없는 라이브와 퍼포먼스를 바탕으로 본인의 에너지를 전달했다.'미스트롯3'를 통해 이름을 알린 오유진은 현재 진주시 홍보대사로 활동하고 있다. 그는 고향 무대에서 공연을 소화했고, 현장을 찾은 진주 시민들은 박수와 환호로 화답했다.한편 이날 '전국노래자랑'에는 오유진을 비롯해 박서진, 한혜진, 미스김, 영기 등이 함께 출연했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr