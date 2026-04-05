방송인 지예은이 '런닝맨'에서 배우 신승호에게 호감을 표시하며 새로운 핑크빛 관계 형성을 예고했다. 사진=SBS '런닝맨'

방송인 지예은이 '런닝맨'에서 배우 신승호에게 호감을 표시하며 새로운 핑크빛 관계 형성을 예고했다.5일 방송된 SBS '런닝맨'에는 오는 22일 개봉하는 영화 '짱구'의 주연 배우 정우, 정수정, 신승호가 출연했다.이날 방송은 사다리 타기 결과에 따라 승패가 결정되는 '짱의 전쟁 : 운명의 사다리' 레이스로 꾸며졌다.지예은은 게스트로 나선 신승호에게 관심을 드러냈다. 지예은은 본인보다 나이가 어린 신승호를 "오빠"라고 부르며 대화를 주도했다. 유재석이 실제 나이 차이를 언급하며 의문을 제기했으나 지예은은 호칭을 바꾸지 않았다. 신승호 또한 과거 연상과 교류했던 경험을 언급하며 대화에 응했다.이들의 상호작용을 지켜보던 양세찬의 반응도 포착됐다. 멤버들은 씁쓸한 기색을 보인 양세찬을 주목했고, 지예은은 그에게 질투 여부를 질문하며 묘한 분위기를 조성했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr