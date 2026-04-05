사진=MBC ‘1등들’

래퍼 그리가 무대를 지켜본 뒤 부친 김구라에게 전화를 하겠다는 소감을 전하며 이목을 끌었다.5일 방송되는 MBC '1등들' 8회에서는 마지막 티켓을 확보하기 위한 줄세우기 1차전이 공개된다.현장에서 한 가수의 무대를 지켜보던 그리는 평소 부친에게 먼저 연락을 취하는 경우가 거의 없었으나, 오늘 밤에는 즉시 전화를 드려야겠다는 마음이 들었다고 밝혔다. 그는 "이 노래가 아니었으면 평생 안 걸었을 것"이라며 무대가 준 울림에 대해 언급했다.MC인 이민정을 겨냥한 선곡도 등장한다. 한 가수는 이민정의 남편 이병헌이 출연한 드라마 OST를 선택해 정면 승부에 나선다. 이에 이민정은 최근 이병헌이 해당 가수의 실력을 높게 평가하며 칭찬했던 일화를 공개해 현장 분위기를 고조시켰다.경연에 참여한 동료 가수들의 반응도 거셌다. 생존을 위해 각자의 역량을 쏟아붓는 무대가 이어지는 가운데, 일부 참가자들의 실력을 보고 감탄을 금치 못하는 반응들이 쏟아졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr