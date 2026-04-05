사진=KBS 2TV "살림하는 남자들 시즌2"

가수 안성훈과 요요미가 예능 프로그램에서 최종 커플로 맺어졌다.지난 4일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'의 소개팅 코너 '너도 솔로'에 출연한 안성훈은 평소 연애 프로그램을 즐겨 보는 시청자로서 기대를 갖고 현장을 찾았다고 밝혔다.안성훈은 방송 초반 매너 있는 태도로 분위기를 주도했다. 그는 요요미와 홍지윤에게 동시에 선택을 받았다. 이후 진행된 미니 게임에서 안성훈은 요요미를 파트너로 결정해 소통을 이어갔다. 함께 출연한 박서진은 안성훈의 행동에 반응하며 예능적 재미를 더했다.저녁 식사 후 이어진 진실게임에서는 홍지윤이 안성훈의 배려에 호감을 느꼈던 순간을 언급했다. 출연진은 서로에 대한 궁금증을 확인하는 질의응답 시간을 가졌다.마지막 선택 단계에서 안성훈은 요요미를 지목했다. 안성훈은 "첫인상도 친해지고 싶은 마음도 똑같이 한 사람에게 느꼈다. 평소에는 아이 같은 모습만 봤다면 오늘 보니 생각보다 어른스럽고 진중한 모습을 봤다"다고 설명했다. 요요미 역시 안성훈을 선택하면서 두 사람은 최종 커플로 확정됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr