사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

방송인 박지윤이 자연스러운 미모를 자랑했다.최근 박지윤은 자신의 인스타그램에 "지난 상하이여행 마지막날 아침으로 호텔에서 상하이에서 유명하다는 디저트들을 배달시켜 먹었지요! 배달천국 상하이 한참전부터 유행이지만 상하이에서 처음 시작됐다는 버터떡 그리고 꼭 먹어보고 싶었던 양쯔깐루 (그릭망고디저트) 거기다 루킨커피 에서 가장 맛있다는 코코넛커피까지 상하이 살고 있는 동생이 전날밤부터 열어준 생일파티와 더불어서 최고의 조합으로 행복했던 아침 동방명주가 배경이어서 더 완벽해따아…"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박지윤은 커다란 창가 앞에 앉아 상하이 도심을 배경으로 케이크를 들고 있는 모습으로, 창밖에는 동방명주와 고층 빌딩들이 흐릿하게 펼쳐져 도시의 스케일을 그대로 보여준다. 머리에는 'BIRTHDAY STAR'라고 적힌 왕관을 쓰고 검은 뿔테 안경을 착용한 채 미소를 띠고 있으며, 회색 톤의 편안한 상하의 차림으로 창가에 기대 앉은 자세가 자연스럽고 여유로운 분위기를 만든다.손에는 초가 꽂힌 케이크 접시를 들고 있고 케이크 위에는 작은 장식과 리본이 올라가 있어 소소하지만 따뜻한 생일 분위기를 더한다. 케이크를 포크로 떠 올리며 눈을 감고 입술을 모은 표정이 담겨 있고 또 다른 장면에서는 입을 벌려 한입 먹으려는 순간이 포착되며 꾸밈없는 일상의 순간이 이어진다. 창가 옆 쿠션과 부드러운 실내 채광이 더해지며 전체 장면은 차분하면서도 포근한 아침의 느낌으로 이어진다.이를 본 팬들은 "진짜 안경 너무 잘 어울리고 사진도 이쁘게 나왔네요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "와 진짜 넘 이뿌자나요" "안 어울리는게 없는 지윤님" "옷이 넘나 예쁘다요" 등의 댓글을 남기며 반응을 보였다.한편 박지윤은 지난 2023년 결혼 14년 만에 최동석과의 파경 소식을 전한 뒤 현재 이혼 소송을 이어가고 있어 충격을 자아낸 바 있다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며 2004년 KBS 아나운서 30기 입사 동기로 인연을 맺고 4년 열애 끝에 2009년 결혼했다. 하지만 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.제주지방법원 가사소송2단독은 박지윤이 최동석 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 최동석이 박지윤의 지인 B씨를 상대로 낸 동일 취지 소송을 모두 기각했다.재판부는 그동안 제기된 주장과 제출된 자료 등을 종합적으로 검토한 결과 상간 관계를 인정하기 어렵거나 손해배상 책임을 물을 수 없다고 판단한 것으로 전해졌다. 이로써 두 사람이 각각 원고로 나선 상간 관련 민사 소송은 모두 받아들여지지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr