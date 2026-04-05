그룹 방탄소년단 제이홉의 친누나 정지우가 시험관 시술 도중 유산했다고 고백했다. 사진=유튜브 채널 '미지우 MEJIWOO'

그룹 방탄소년단 제이홉의 친누나 정지우가 시험관 시술 도중 유산했다고 고백했다. 사진=유튜브 채널 '미지우 MEJIWOO'

그룹 방탄소년단 제이홉의 친누나 정지우가 시험관 시술 도중 유산했다고 고백했다.정지우는 지난 4일 자신의 유튜브 채널에 '오랜만이에요 - 말하지 못한 근황'이라는 제목의 영상을 올렸다.이난 영상에서 정지우는 최근 가장 어려운 소식으로 시험관 시술을 언급했다. 그는 지난 5~6개월 동안 활동을 중단하고 몸과 마음을 추스르는 시간을 가졌다고 밝혔다. 업무 과다와 스트레스가 겹친 상황에서 가정을 위해 시험관 시술을 결정하게 됐다고 설명했다.시술 과정에 대해서도 전했다. 정지우는 지난해 11월부터 시험관 시술을 시작했다고. 최근 첫 번째 이식을 마쳤으나 결과는 좋지 않았다. 그는 "화학적 유산을 했다"라고 털어놨다. 이어 "첫 시도가 안타까운 소식으로 마무리됐다. 현재는 회복을 마치고 건강하게 생활하고 있다"라고 덧붙였다.정지우는 유산이 흔히 발생하는 일이라는 설명을 듣고 덤덤하게 받아들이려 노력했다고 말했다. 그는 "지금은 정말 괜찮다. 몸 관리에 집중하고 있으니 걱정하지 않아도 된다"라고 강조했다.한편, 방탄소년단 제이홉의 친누나 정지우는 구독자 238만 명을 보유한 유튜버다. 모델 겸 사업가, 인플루언서 등으로도 활동하고 있다. 정지우는 과거 MBC '나 혼자 산다' 제이홉 편에 출연했다. 넷플릭스 시리즈 '더 인플루언서'에도 얼굴을 비췄다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr