사진 = 공효진 인스타그램

사진 = 공효진 인스타그램

사진 = 공효진 인스타그램

배우 공효진의 털털하면서도 자연스러운 매력이 돋보인다.최근 공효진은 자신의 인스타그램에 "아침기상 생케 세트장 스텝들과 생파 진짜 길게 많이 축하 받은 날"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 공효진은 밝은 색상의 니트를 입고 테이블에 앉아 케이크를 두 손으로 들고 있으며 촛불이 켜진 초콜릿 케이크 위에 시선이 모인다. 얼굴에는 자연스러운 미소가 번지고 있으며 선글라스를 착용한 채 편안한 분위기를 연출하고 있다. 테이블 위에는 꽃이 꽂힌 유리 화병과 음료가 함께 놓여 있어 소소한 일상 속 기념 분위기가 이어진다.다른 사진에서는 단정한 스타일의 의상을 입고 의자에 앉아 카메라를 바라보며 부드러운 표정을 짓고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 내린 모습과 깔끔한 배경이 어우러지며 차분한 분위기가 강조된다.이를 본 팬들은 "완전완전 생일축하합니다" "늘 응원합니다" "Happy Birthday" "항상 응원하고 있어요" "효진언니 사랑해요" "항상 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1980년생인 공효진은 46세로 2022년 10살 연하의 1990년생 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 "미국에 살 준비하러 가야 한다"며 "하자마자 가는 거다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr