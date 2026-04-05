사진 = 홍지윤 인스타그램

가수 홍지윤이 꽃 처럼 빛나는 비주얼을 자랑했다.최근 홍지윤은 자신의 인스타그램에 "인천콘 끝 감사합니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 화이트 재킷을 입고 머리를 단정하게 묶은 채 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다. 양손으로 커다란 꽃바구니 손잡이를 잡고 있으며 분홍색과 노란색 꽃이 가득 담긴 꽃바구니가 앞쪽을 풍성하게 채우고 있다. 꽃바구니 주변에는 작은 흰 꽃과 리본 장식이 더해져 전체적으로 화사한 분위기를 만들고 있으며 깔끔한 배경과 대비되면서 홍지윤의 또렷한 이목구비와 부드러운 표정이 더욱 강조된다.이를 본 팬들은 " 꽃보다 이쁜 지윤님" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "오늘 왜 더 예쁘고 그러냐" "예쁜꽃도 지윤이 에게 한낫 잡초에 불과" "국보급 가수 홍지윤" 등의 댓글을 달았다.앞서 홍지윤은 MBN '현역가왕3' 간담회에서 우승 상금 1억원 전액 기부 뜻을 밝힌 바 있다. 당시 홍지윤은 "제가 2021년 '미스트롯2' 출연 당시 '우승을 하게 되면 상금을 기부하겠다'는 공약을 걸었는데 2위를 차지해서 뜻을 이루지 못해 이번에 공약을 이행하려 한다"고 말했다.우승 소감 당시 홍지윤은 "다른 오디션을 통해 데뷔했기 때문에 현역으로 뛰기에는 부족한 부분이 많았는데 이번에 '현역가왕3'에 나오기 전까지 가수로서 발전한 모습 보여주고 싶었고 누구보다 멋진 음악인 되고 싶은 욕심이 있다"며 "그런 마음 대중분들께 보여주고 싶다"고 각오를 다졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr