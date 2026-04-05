사진 = 아아린 인스타그램

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사진 = 아아린 인스타그램

사진 = 아아린 인스타그램

레드벨벳 아이린의 믿을 수 없는 역대급 여신 미모가 시선을 사로잡는다.최근 아이린은 자신의 인스타그램에 다양한 토끼와 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 아이린은 연분홍색 레이스 디테일이 더해진 슬리브리스 의상을 입고 양손을 입가에 모은 채 눈웃음을 짓고 있다. 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 부드러운 메이크업이 어우러지며 전체적인 분위기를 더욱 청순하게 만든다. 이어진 사진에서도 같은 복도에서 아이린은 고개를 살짝 기울인 채 양손을 얼굴 앞에 모으고 있으며 또렷한 눈매와 차분한 표정이 또 다른 매력을 드러낸다.다른 사진에서는 붉은색 벽을 배경으로 아이린이 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 어깨 라인이 드러나는 의상과 긴 머리가 자연스럽게 내려오며 단정하면서도 또렷한 분위기를 완성한다. 마지막 사진에서는 같은 붉은 벽 앞에서 리본 장식이 더해진 핑크 의상을 입고 옆을 바라보며 양손을 턱 아래에 모은 포즈를 취하고 있다. 볼륨감 있는 소매와 허리 라인이 강조된 실루엣이 돋보이며 사랑스러운 무드가 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "너무 궈여워요" "믿을 수 없을 만큼 아름다워" "진짜 공주님이 따로 없어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 아이린은 원로배우 김영옥의 유튜브 채널 '김영옥 KIM YOUNG OK'에 출연한 바 있다. 영상에서 김영옥은 아이린의 미모를 극찬했다. 김영옥은 아이린에게 결혼에 대해 물었고 당황한 아이린은 "언젠가는 하겠지만 지금 당장은"이라며 말끝을 흐렸다. 그러자 김영옥은 "가임 문제가 있다"고 조언했다.한편 1991년생으로 35세인 아이린은 2014년 걸그룹 레드벨벳으로 데뷔했으며 2024년 솔로 앨범을 냈다. 첫 솔로 정규 1집 '비기스트 팬(Biggest Fan)'을 발매하며 활동에 나서 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr