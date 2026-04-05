가수 산다라박이 수영장에서 비키니를 입고 뒷태를 과시했다. 사진=가수 산다라박 SNS

가수 산다라박이 수영장에서 비키니를 입고 뒷태를 과시했다. 사진=가수 산다라박 SNS

가수 산다라박이 수영장에서 비키니를 입고 파격적인 뒷태를 자랑했다.산다라박은 지난 4일 개인 소셜 계정에 "내가 좋아하는 계절과 온도"라는 문구와 함께 사진 여러 장을 게시했다. 공개된 사진 속 산다라박은 수영장 선베드에 기댄 채 휴식을 취하고 있다. 흰 셔츠를 로브 형태로 착용해 비키니를 입은 상체를 가리고 있기도 하다.산다라박은 모자를 눌러쓰고 밀리터리 디자인의 푸른색 비키니를 착용했다. 선베드에 엎드린 자세로 시간을 보내는 모습이 담겼다.한편 산다라박은 최근 투애니원 멤버 공민지와 촬영한 사진을 올리며 친분을 나타냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr