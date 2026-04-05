래퍼 도끼와 가수 이하이가 가족과 함께한 생일 파티 현장을 공개했다. 사진=온라인 커뮤니티 갈무리

래퍼 도끼와 가수 이하이가 가족과 함께한 생일 파티 현장을 공개했다. 사진=온라인 커뮤니티 갈무리

래퍼 도끼와 가수 이하이가 가족과 함께한 생일 파티 현장을 공개했다. 사진=온라인 커뮤니티 갈무리

래퍼 도끼와 가수 이하이가 가족과 함께한 생일 파티 현장을 공개했다.최근 SNS 및 온라인 커뮤니티에는 도끼의 생일 파티 장면을 담은 사진이 게시됐다. 사진 속 두 사람은 빈티지 의상을 입고 행사를 즐겼다.이번 파티에는 도끼의 가족들이 동석했다. 이하이는 도끼의 부모로 추정되는 인물과 함께 단체 사진을 남겼다. 두 사람은 어깨를 감싸는 등 스킨십을 통해 관계를 드러냈다. 가족과 교류하는 모습이 포착되면서 두 사람의 관계가 깊음을 시사했다.앞서 도끼와 이하이는 지난달 28일 레이블 '808 HI RECORDINGS(에잇오에잇하이레코딩스)'를 공동 설립했다. 듀엣곡 'You & Me' 발매와 동시에 열애 사실이 알려졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr