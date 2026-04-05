사진 = 신혜선 인스타그램

사진 = 신혜선 인스타그램

사진 = 신혜선 인스타그램

사진 = 신혜선 인스타그램

배우 신혜선의 화사한 미모가 보는이들을 하여금 '심쿵'하게 만든다.최근 신혜선은 자신의 인스타그램에 브랜드명을 담은 해시태그와 함께 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 신혜선은 흰 셔츠를 입고 자연스럽게 머리를 넘기며 부드러운 미소를 짓고 있다. 밝은 자연광 아래에서 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 드러나며 단정한 분위기를 만든다. 어깨에 걸친 베이지 컬러 가방이 전체 스타일에 차분한 포인트를 더한다.이어진 사진에서는 신혜선이 같은 셔츠 차림에 데님 팬츠를 매치하고 한 손을 주머니에 넣은 채 가방을 들어 올려 바라보고 있다. 손에 든 꽃다발과 가방이 함께 어우러지며 일상적인 순간 속에서도 따뜻한 분위기가 이어진다.다른 사진에서는 신혜선이 카메라를 들고 얼굴 일부를 가린 채 앉아 있다. 자연스럽게 고개를 숙인 자세와 손에 쥔 카메라가 더해지며 편안한 일상의 느낌이 강조된다.또 다른 사진에서는 신혜선이 야외 테라스 공간에서 꽃다발을 들고 음료를 손에 쥔 채 난간 너머를 바라보고 있다. 주변에 놓인 의자와 식물이 어우러지며 차분한 분위기가 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "봄을 연상케하는 상큼한 미모" "내가 가장 좋아하는 한국 여배우" "정말 아름다워요 " 등의 댓글을 달았다.한편 1989년생 신혜선은 1994년생 공명과 호흡을 맞춘다. 신혜선은 오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'에 출연한다. 이작품은 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr