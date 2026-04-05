사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

배우 임수향의 고급스러운 미모가 눈길을 끈다.최근 임수향은 자신의 인스타그램에 "성수브런치"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 임수향은 야외 테이블에 앉아 포크와 빵을 들고 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 밝은 햇빛이 얼굴에 닿으며 또렷한 이목구비가 드러나고, 부드럽게 흩어진 웨이브 헤어와 블루 톤 가디건이 어우러져 따뜻한 분위기를 만든다.이어진 사진에서는 같은 자리에서 머리를 쓸어 올리며 환하게 웃는 모습이 담겨 있다. 자연광이 강하게 비치는 가운데 눈을 살짝 찡그린 표정이 더해지며 편안한 일상의 느낌이 이어진다.다른 사진에서는 높은 각도에서 내려다보는 시선 속에 임수향이 한 손으로 햇빛을 가리며 카메라를 올려다보고 있다. 밝은 원피스와 가디건이 어우러지며 가벼운 봄 분위기가 자연스럽게 드러난다.또 다른 사진에서는 밝은 배경 앞에 서서 한 손으로 이마를 짚고 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 떨어지는 머리와 목걸이가 더해지며 단정하면서도 여성스러운 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "언니 봄보다 더 예뻐" "봄이다" "너무 예뻐" "수향누나 너무 아름다우세요" "매력터지는 고양이눈매" "너무 아름다워서 심장이 멈춰버릴 뻔" 등의 댓글을 달았다.앞서 임수향은 자신의 유튜브 채널인 '임수향무거북이와두루미'에서 이사한 새집을 공개한 바 있다. 임수향은 과거에도 유복했던 어린 시절과 '금수저' 소문을 솔직하게 고백한 바 있다. 중학생 때부터 명품 패딩을 입고 슈퍼카를 탔던 경험을 언급하며 과거 청담동 60평대 빌라에 거주했던 사실 등 화려한 성장 과정을 솔직하게 공유해 화제가 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr