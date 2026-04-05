'옥문아'에 출연한 박은영 셰프./사진제공=KBS

'중식 여신' 셰프 박은영이 방송을 통해 결혼 소식을 전한다.박은영은 5일 오후 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연해 결혼을 발표한다. 지난달 29일 공개된 예고편에서 결혼을 앞둔 셰프의 정체가 암시되며 관심을 모았다.박은영은 오는 5월 서울 중구 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 의사로 확인됐다. 박은영은 이번 방송에서 예비 신랑과의 첫 만남부터 결혼을 결심하게 된 배경까지 과정을 처음으로 공개한다. 예비 신랑이 박은영의 요리 퍼포먼스를 본 뒤 남긴 소감도 소개될 예정이다.이날 방송에는 MC 김성주를 비롯해 권성준, 윤남노, 손종원 셰프가 참여한다. 최현석 셰프는 출연진의 결혼 소식에 축가와 관련한 농담을 던졌다. 박은영은 그동안 프로그램에서 춤과 눈빛 등으로 존재감을 나타내며 '셰프계 댄싱퀸'이라는 별칭을 얻기도 했다.게스트로는 걸 그룹 소녀시대 멤버 티파니와 효연이 함께한다. 최근 배우 변요한과 혼인신고 사실을 밝힌 티파니는 팀 내 첫 결혼 주자가 된 심경을 밝힌다. 티파니는 이 과정에서 눈물을 보인 멤버가 있었다는 일화를 전한다.효연은 티파니의 결혼 소식을 접한 뒤 느낀 소회를 언급한다. 윤남노는 식사를 중시하는 본인만의 결혼식 계획을 설명해 티파니의 이목을 끌었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr