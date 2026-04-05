배우 고준이 손을 흔들고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 고준이 결혼 소식을 전했다.고준은 5일 서울 모처에서 비연예인 신부와 결혼식을 연다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행됐다.고준은 "오래 알고 지내던 사이였는데 지난해 연인으로 발전해 결혼을 결심하게 됐다"라고 밝혔다. 그는 신부에 대해 "선한 성품에 함께 있으면 마음이 편해지고 더 안정되게 해주는 사람"이라고 덧붙였다.한편, 두 사람은 오랜 시간 지인으로 지내오다 지난해 연인으로 발전해 부부가 됐다.고준은 2001년 영화 '와니와 준하'를 통해 데뷔했다. 이후 영화 '타짜: 신의 손', '밀정', '럭키'를 비롯해 드라마 '열혈사제', '미스티', '구해줘', '백설공주에게 죽음을' 등에 출연했다. 현재는 차기작을 검토하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr