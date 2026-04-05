사진=이시영 유튜브
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배우 이시영이 송도 새집을 첫 공개했다.

5일 유튜브 채널 '뿌시영'에는 '시영's 뉴 하우스 집들이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이시영은 송도 새집을 공개했다. 그는 "오늘 청소만 5시간 했다"면서 "평소에도 이렇게 살면 좋겠지만 오늘 하루만 이렇게 사는 걸로"라고 말해 웃음을 자아냈다.
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현관에는 첫째 아들 이안의 그림이 걸려 있었다. 이시영은 "이안이가 6살 때 그린 그림"이라며 "제가 마음에 드는 그림들 위주로 먼저 걸어놨다"고 설명했다.

가장 공을 들인 공간은 첫째 방이었다. 그는 "제일 신경을 많이 쓴 게 이안이 방"이라면서 "수납장을 넉넉하게 짜 넣고, 모션 데스크를 배치했다"고 설며했다. 침구에 대해서는 "보자마자 이거다 싶었다"며 "학교 졸업할 때까지, 아이가 싫다고 할 때까지 쓰고 싶다"고 말했다.

둘째 딸 방도 공개했다. 이시영은 "이불 고르는데 일주일 걸렸다"고 했다. 버터 컬러 벽과 버건디 포인트를 살린 딸 방에 대해 그는 "처음엔 조금 어두운 색 아닌가 걱정했는데, 지금은 너무 만족한다"고 전했다.
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세탁실과 주방은 실용성에 초점을 맞췄다. 세탁실에는 수도를 새로 끌어왔고, 주방은 조리대 두 개를 둬 동선을 넓혔다. 이시영은 "음식을 많이 하는 집이라 냉장고가 부족했다. 전시 상품이 50% 할인해서 샀다"고 밝혔다.

부모님 방도 공개했다. 이시영은 "저희 부모님이 주말마다 오셔서 2~3일 주무시고 간다"고 말했다. 그러면서 "아빠가 폐 쪽으로 아프셨다. 그래서 공기청정기도 많이 찾아보고 여러 대를 샀다. 송도에 살면서 공기가 안 좋다는 걸 느껴서 더 신경 쓰게 됐다"고 덧붙였다.
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안방에는 조리원에서 사용한 뒤 만족도가 높았던 침대를 들였다고. 이시영은 "임신과 출산 후 잠을 정말 못 잤던 시기가 있었는데, 그때 조리원에서 이 침대에서 너무 잘 잤다"며 "침대만큼은 정말 중요하다고 생각한다"고 털어놨다.

한편, 배우 이시영은 2017년 9살 연상의 요식업 사업가 조승현 씨와 결혼하여 아들 1명을 두었으나, 부부 생활 8년 만에 이혼 소식을 알렸다. 이시영은 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신, 지난해 11월에 딸을 출산했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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