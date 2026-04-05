사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 박은영 셰프가 예비신랑을 공개했다.5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에서는 박은영 셰프가 결혼 소식을 전했다.이날 박은영 셰프는 "5월 결혼한다"고 발표하며 "친정 같은 '냉부해'에서 첫 공개한다"고 밝혔다.넷플릭스 '흑백요리사'로 인기를 얻은 '중식 여신' 박은영은 오는 5월 서울 신라호텔에서 의사로 알려진 예비 신랑과 결혼식을 올린다."예비 신랑는 셰프가 아니"라고 밝힌 박은영은 "소개팅으로 만났다. 오래전에 소개팅을 했는데, 그때는 잘 안됐다. 시간 지나서 인연이 됐다"고 이야기했다.예비 신랑과 결혼을 결심한 이유를 묻자, 박은영은 "제가 셰프다 보니, 많은 분들이 저를 보면 '맛있는 거 해달라'고 한다. 그런데 예비 신랑은 유일하게 본인이 해주겠다고 하더라. 그 마음이 예쁘더라"고 이야기했다.MC들이 "예비 신랑이 '냉부해'를 봤냐. 도른자 춤추는 것도 봤냐"고 질문하자, 박은영은 "내가 춤출 때마다 '가게가 많이 어렵냐'는 얘기를 하더라. 춤을 격하게 출 때마다, 가게 예약을 더 많이 잡아주더라. 본인이 더 팔아주겠다고"라며 애정을 드러냈다.'셰프계 축가왕' 최현석은 "지난주에 박은영이 축가를 부탁했다"고 밝혔다. "연예인 많은데 왜 축가를 원하냐"고 묻자, 박은영은 "축가가 필요한데, 최 셰프님이 원하시니까"라며 너스레를 떨었다.박은영 결혼 소식에 티파니와 효연은 소녀시대 곡 중 자주 축가로 부르는 'Kissing you'를 라이브로 열창하며 축하했다.한편, 박은영의 결혼 소식이 공개된 가운데 윤남노는 "횟집에서 결혼식을 하고 싶다. 노량진 수산시장 다 빌려서 정호영 셰프 참치 해체쇼를 하고, 2부는 마장동에서 하고 싶다. 하객들 배불리 먹이고 싶다"고 이야기했다.최현석은 "손종원 결혼식에서 로망을 이루고 싶다. 축가를 하고 싶다"고 강력 주장했지만, 손종원은 "엄숙한 결혼식을 하고 싶다"며 거절해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr