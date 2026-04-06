전소민/ 사진=텐아시아 DB

사진=김지석 유튜브

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배우 전소민이 200억원에 노출을 결심했다.4일 유튜브 채널 '김지석 내 안의 보석'에는 '소민이와 낮술'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전소민은 연극 도전에 대해 "관객이 너무 무섭고, 앞열에 있는 사람들 숨소리가 나한테 닿는 것 같다"면서도 "하고 나면 성취감이 다르다"며 무대의 압박과 배우로서 얻는 성취를 털어놨다.전소민은 결혼에 대한 생각도 드러냈다. 그는 "내가 결혼을 안 한다면 힘들까? 남들이 다 해보는 걸 안 해보는 데서 오는 상실감이 있을까 생각해본다"며 고민을 드러냈다. 이에 김지석은 "다들 결혼은 한 번은 해야 된다고 하잖냐. 부부 관계는 한 번 맺어봐야 된다고 한다"고 이야기했다.김지석이 삼형제 중 둘째라는 말에, 전소민은 "남동생 잘 생겼냐. 광범위한 소개팅보다는 내가 친한 사람의 형제는 좀 보증이 되어 있으니, 내 인연이 있지 않을까 생각한다"고 독특한 생각을 내비쳤다. 그러자 김지석은 "내 동생이 나보다 10살 어리다. 내년에 결혼한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.밸런스 게임 중 '바지 내리고 남들 앞에서 똥싸면 100억을 받는다'는 돈과 체면 사이의 선택 질문에, 전소민은 "화폐 가치가 어떻냐. 지금과 같다면 100억은 안 된다. 노출이 앞이냐 뒤냐. 200억 주면 할 것 같다. 이민 가겠다"고 고민 끝에 긍정을 표해 폭소케 했다. 김지석은 "겨우 200억이 뭐냐, 500억은 불러야지. 평생 남는 건데"라며 황당함을 감추지 못했다.전소민을 보던 김지석은 "되게 차분해졌다. 득도한 느낌이다. 큰일 있었냐"고 물었다. 그러자 전소민은 "요즘 그런 생각을 많이 한다. 내가 꿈을 버렸다"고 말했다. 이어 "부정적으로 들릴 수 있지만, 사람이 꿈을 놓아주어야 하는 때가 온다더라. 그런 때인 것 같다"고 밝혔다.그러면서 "그걸 놓으면 '뭔가 되지 않아도 된다'는 마음이 생기고, 자유로워지더라. 정확한 무언가를 정해놓지 말자, 뭐가 되려고 하지 말자고 생각했다"고 덧붙였다.전소민은 "그전에 나를 믿어야 한다. 내가 그동안 허투루 살지 않았으니까 어느 방향으로 가든 열심히 하겠다는 믿음이 있어야 한다"며 신념을 드러냈다.한편, 전소민은 최근 개봉한 영화 '열여덟 청춘'에서 쿨한 교사를 연기했으며, 오는 5월 연극 '렁스'에 출연한다. '렁스'는 자녀 계획과 '좋은 사람'이 된다는 것에 대해 고민하는 남녀의 사랑과 삶을 그린 2인극이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr