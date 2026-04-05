김지석, 가족 죽음 겪고 달라졌다…"건물주 꿈 부질없어"('내안의보석')

사진=김지석 유튜브

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배우 김지석이 조모상을 치른 뒤 달라진 삶의 가치관을 털어놨다.4일 유튜브 채널 '김지석 내 안의 보석'에는 '소민이와 낮술'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김지석은 "요즘 '꿈'에 대해 생각이 많아졌다"면서 "100세 시대라고 치면 다음 장은 무엇인가를 계속 생각하게 된다. 20대 초반부터 연기를 해왔으니까, 다음은 뭐가 있을까 싶더라. 그런데 다 막연했다"고 털어놨다.최근 할머니를 떠나보낸 김지석은 "얼마 전에 우리 할머니가 돌아가셨다. 나는 상주가 돼본 게 처음이었다. 직계 가족의 죽음을 처음 맞이해본 것"이라며 "그걸 겪고 나니까 세상이 좀 다르게 보인다"고 말했다.김지석은 삼일장을 치르며 느낀 생각도 전했다. 그는 "사람들이 오가고, 할머니가 어떻게 기억되시는지, 우리는 할머니를 어떻게 기억하고 있는지 보게 됐다"면서 "가시면서도 남은 가족들에게 이런 걸 또 선물해 주고 가시는구나 싶었다"며 짙은 그리움을 내비쳤다.그러면서 "예전에는 내가 건물을 사서 세를 받으며 살고 싶고 그런 생각을 했다. 그런데 죽음을 보니까 내가 생각했던 꿈이라는 게 부질없더라"고 덧붙였다.김지석은 "내가 어떻게 기억되느냐, 사람들은 나를 어떻게 추억하고 생각해 주느냐, 나는 어떻게 세상에 남느냐가 제일 크겠다는 생각이 들었다"며 철학적 생각을 드러냈다.이에 전소민은 "이정표가 됐네"라고 반응했고, 김지석은 "나에게 이정표를 제시해 주고 떠나신 것 같다. 그것 또한 너무 감사했다"고 말했다.김지석은 "일을 생계를 위해서만 일하고 싶지 않다"면서 가치 있는 삶에 대한 고민을 솔직하게 털어놨다. 그러면서도 "드라마 하고 싶다"며 연기 열정을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr