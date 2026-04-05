사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 티파니가 배우 변요한과 혼인신고 먼저 한 이유를 밝혔다.5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 소녀시대 티파니, 효연이 출연했다.이날 티파니는 배우 변요한과 결혼 소식을 전했다. '새댁'이 된 그는 "유부녀 아닌 품절녀라고 불러달라"면서 "소녀시대 앞날을 생각한 것"이라고 강조해 웃음을 안겼다.효연은 티파니 결혼에 대해 "소식 듣고 깜짝 놀랐다. 전에는 결혼이나 하면 다행이라고 생각했다. 일에 진짜 진심이고, 헤어 나오지 못했기 때문"이라고 전했다.일보다 사랑을 택한 티파니는 "내 소중한 시간을 함께하고 싶은 사람이 나타난 것"이라며 소녀시대 첫 번째 품절녀가 된 이유를 밝혔다."결혼 반대는 없었냐"는 질문에, 티파니는 "막내 서현이 갑자기 눈물 흘리면서 '언니 못 보낸다'고 하더라. 그래서 '나 37살이야'라고 했다"고 전해 웃음을 선사했다.티파니는 결혼식 전 혼인신고를 먼저 한 이유도 밝혔다. 그는 "결혼식도 중요하지만 하루빨리 매일을 함께 보내고 싶어서 법적 부부가 먼저 됐다"며 신혼 생활을 자랑했다.티파니 냉장고에는 남다른 솜씨의 밑반찬이 가득했다. 그는 "시어머니가 해주셨다. 요리를 잘하신다"면서 "결혼 후 요리에 관심이 생겼다. 시어머니가 김장 비법 알려주시기로 했다"며 사랑받는 며느리 면모를 자랑했다.변요한과 tvN 예능 '에드워드리의 컨츄리쿡'을 함께했던 셰프 에드워드 리는 "변요한 씨는 친절하고, 많이 친해졌다. 요즘에는 바빠서 연락이 없더라. 괜히 정들었는데, 서운했다"고 털어놨다. 이에 놀란 티파니는 "(변요한이) 셰프님 말씀을 많이 해줬다"고 설명했고, 에드워드리는 "두 사람 잘 어울린다. 완벽하다"며 축복했다.변요한과 tvN 예능 '에드워드리의 컨츄리쿡'을 함께했던 셰프 에드워드 리는 "변요한 씨는 친절하고, 많이 친해졌다. 요즘에는 바빠서 연락이 없더라. 괜히 정들었는데, 서운했다"고 털어놨다.이에 놀란 티파니는 "(변요한이) 셰프님 말씀을 많이 해줬다"고 설명했고, 에드워드리는 "두 사람 잘 어울린다. 완벽하다"며 축복했다.한편, 티파니와 변요한은 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 결혼식은 구체적인 일정 없이 가족들과 간소하게 예배 형식으로 진행할 예정으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr